Yettel вече захранва цялата си дейност с електроенергия от възобновяеми източници

Компанията изпълни предсрочно стратегическите си цели за 5G покритие, намаляване на въглеродните емисии и спасен от попадане в природата електронен отпадък

Цялата дейност на Yettel – от мрежовата инфраструктура до офисите, магазините и склада – вече се захранва с електроенергия от възобновяеми източници. Това е един от ключовите акценти в публикувания доклад за устойчиво развитие на компанията за 2025 г. Той отчита и предсрочното постигане на три от дългосрочните ESG цели – за разширяване на 5G покритието, електронните отпадъци, пренасочени от депониране и намаляване на въглеродните емисии.

Годишният доклад проследява напредъка по петгодишната стратегия за устойчивост на Yettel в четири области: околна среда, хора, технологии за устойчиво бъдеще и управление, основано на почтеност и прозрачност.

По-малко въглеродни емисии при растящо потребление на данни

През 2025 г. Yettel постигна 74% намаление на абсолютните си въглеродни емисии в Обхват 1 и 2 спрямо 2022 г. Обхват 1 включва преките емисии, а Обхват 2 – емисиите от закупена електроенергия. Така компанията преизпълни предсрочно заложената цел на ниво e& PPF Telecom Group (телекомуникационната група, от която Yettel е част) за намаляване на емисиите с 42% до 2030 г. спрямо базовата 2022 г.

Най-съществен принос за този резултат има преминаването към електроенергия от възобновяеми източници за цялата дейност на компанията. Това се осигурява чрез 10-годишното споразумение за закупуване на зелена енергия с Електрохолд Трейд, фотоволтаичната система на покрива на централния офис и гаранции за произход, които удостоверяват, че съответното количество електроенергия е произведено от възобновяеми източници. Благодарение на тях пазарно базираните емисии от закупена електроенергия са сведени до нула.

Въпреки продължаващия ръст при потреблението на данни, Yettel, заедно със своя мрежов партньор CETIN, подобрява за поредна година енергийната ефективност на мрежата си. През изминалата година трафикът на данни се е увеличил с 27%, докато потреблението на електроенергия е останало практически без промяна. В резултат компанията отчита по-висока енергийна ефективност на мрежата с 20% спрямо година по-рано.

Над 159 тона електронни отпадъци, предотвратени от попадане на сметищата за четири години

Другата предсрочно постигната цел на компанията е в областта на кръговата икономика. От 2022 г. до края на 2025 г. Yettel е предотвратила превръщането на 159 662 кг устройства, аксесоари и батерии в електронен отпадък. Така компанията вече е надхвърлила целта си да предотврати 127 тона електронни устройства от попадане на сметищата до 2028 г. Част от усилията в тази посока са насочени към удължаване на живота на техниката чрез поправка и повторна употреба. По програмата за ремонт на оборудване, използвано от клиентите за телевизионни и интернет услуги, за същия период обратно в употреба са върнати 63 859 рутери и сетъп боксове.

Компанията насърчава потребителите да предават старите си устройства за преизползване или рециклиране, като през 2025 г. съдържанието за устойчив начин на живот в комуникационните канали на Yettel е събрало над 2,7 млн. гледания при годишна цел от 2,5 млн. Част от него е посветена на екосъобразния начин за изхвърляне на електронните отпадъци и възможността старите устройства да бъдат предадени в магазините на телекома.

По-широк достъп до технологии и дигитални умения

Третата предсрочно реализирана цел е свързана с покритието – през 2025 г. 5G свързаността стана достъпна за 86,59% от населението на България, с което надхвърля заложените 85% една година преди поставения срок през 2026 г. През годината са изградени близо 100 нови базови станции и е разширен капацитетът на над 1000 съществуващи.

Yettel продължава и програмата си за онлайн безопасност и дигитална грамотност. През 2025 г. над 60 000 деца и младежи са ангажирани по тези теми, а повече от 12 500 учители, родители и младежи са надградили своите дигитални компетентности. Сред новите инструменти е първият изцяло български инструмент за самооценка на дигиталните умения на учители и ученици, базиран на европейската рамка DigiComp 2.1. А обхватът на кампанията Digital Scouts бе надграден с две нови онлайн игри, както и интерактивни мобилни инсталации, които посетиха няколко училища в страната.

В подкрепа на бизнес клиентите телекомът въведе и две нови устойчиви решения – услугата за обратно изкупуване на мобилни устройства Devices Buyback, както и решение за видеонаблюдение за по-ефективно управление на бизнес процесите.

Отговорно управление на веригата за доставки

През 2025 г. Yettel проведе втора кампания за оценка на ESG рисковете във веригата си за доставки. Поканените компании трябваше да направят самооценка по теми като човешки права и трудови отношения, противодействие на корупцията, опазване на околната среда, здраве и безопасност и въглероден отпечатък. В платформата за оценка са се регистрирали 73% от поканените през 2025 г. доставчици, бележейки ръст спрямо 63% през 2024 г., като е нараснал и делът на завършилите процеса. Броят на компаниите, определени като високорискови, е намалял от седем на четири.

Телекомът въведе и ESG оценка като част от процеса по избор на нови доставчици. Така проверката вече покрива три направления – устойчиво развитие, спазване на приложимите изисквания и защита на данните, и позволява потенциалните рискове да бъдат разгледани преди Yettel да започне работа с компаниите.

Инвестиции в екипите и в средата

Ангажиментът на оператора към устойчивото развитие обхваща и екипите в компанията – както чрез възможности за обучение, така и чрез участие в доброволчески каузи.

В рамките на доброволческата програма само за една година над 600 служители са посветили общо 1 482 часа в подкрепа на общественополезни каузи, с което компанията надхвърли годишната си цел за втора поредна година.

Служителите са преминали и над 70 000 часа обучения през годината. Близо 90% от служителите са завършили програмата за обучение по изкуствен интелект (при цел от 85%), а над 80% от мениджърите на екипи и старшите експерти са надградили лидерските си умения чрез програмата Growth Mindset. Благодарение на политиките си за управление и развитие на кадрите за втора поредна година през 2025 г. Yettel защити и международния си сертификат Top Employer.

Пълният доклад за устойчиво развитие на Yettel за 2025 г. e достъпен тук.