Украйна удари най-големия център за горива в Русия и Европа. Пламна знаково руско имение. Трета руска атака по Южния мост в Киев (ВИДЕО)

Взривове, експлозии, пожари, щети – това продължават да са едни от най-често използваните думи за новините от Русия и Украйна, след като вече пета година руският диктатор Владимир Путин така и не иска да спре отприщената от него пълномащабна война между двете държави – вероятно и не може, ако иска да остане по-дълго време жив. Не прави изключение и тази нощ.

Украински въздушни атаки

Още към полунощ украински мониторингови платформи като Fighter Bomber съобщиха, че над 400 украински далекобойни дрона са полетели към цели на руска територия. Вече има и първи данни какви са били целите – Волгоградската рафинерия, собственост на "Лукойл", и промишлената зона при едноименния град, където тя е разположена. Рафинерията преработва около 14-15 млн. тона петрол годишно т.е. 5% от общата преработка на "черно злато" в Русия. Губернаторът на областта Андрей Бочаров потвърди в официалния си канал в Телеграм, че индустриалната зона е била цел, но казва, че е ударен жилищен блок, избухнал е пожар и има ранен човек, който е хоспитализиран - Още: Путин победи училище в Киев: Русия прати деца в убежищата с нова атака от нестихващата серия (ВИДЕО)

В Самара също е имало въздушен удар – има СНИМКИ с голям стълб дим и геолокализация, че е подпален обект в най-големия център за съхраняване на петролни продукти в Европа, част от системата "Транснефт – Приволга". Това е ключов логистичен център в петролната и горивна индустрия на Русия (Линейно-диспечерска станция "Самара") - Още: Без ток в Киев заради руските ракети и дронове. В Суми руски бомби поразиха централното гробище и училище със 70 деца и учители (ВИДЕО и СНИМКИ)

Иначе снощи в Санкт Петербург избухна пожар – запали се историческото имение на Милер в Санкт Петербург. То е известно на руски като "Особняк и доходный дом К. Л. Миллера" или Дом Бремме и е архитектурен паметник, който се намира в самия център на града. Имението започва да се появява и придобива вид през втората половина на XVIII век. През 1872–1880 г. то е мащабно преустроено по проект на академика по архитектура Фердинанд Логинович Милер. В началото на XX век сградата преминава в ръцете на полковник Евгений Павлович Милер, а по-късно на Матилда Карловна Милер, като остава тяхна собственост до болшевишката революция през 1917 година. Сега историческият комплекс от сгради на улица "Якубович" 2 се управлява от компания "ТАС". Компанията е собственост на предприемача Захар Смушкин, който е член на борда на директорите на "Илим Груп" и притежава акции в "Город-спутник Южный".

Имението е изгоряло напълно, от него са евакуирани 10 души, като местното издание "Фонтанка" съобщава на база свои източници в руското министерство на извънредните ситуации, че има версия за умишлен палеж. Пожарът не е загасен, заплашена е Исаакиевската катедрала. А в социалните мрежи тръгнаха подигравки, че това е знак свише, защото пожарът тръгна по време на пълната с изопачения реч на руския диктатор Владимир Путин на политическия форум "Валдай", който тази година заради заплахата от украинските далекобойни дронове беше преместен в Москва - ОЩЕ: "Това е просто нелепо": Путин отхвърли предложението за взаимно спиране на ударите (ВИДЕО)

Руска атака

И тази нощ обявяването на въздушна тревога в украинската столица Киев се превърна в нещо нормално. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в Телеграм за щети по нежилищна сграда и коли, но и за нов руски удар с дронове по Южния мост в Киев. Мостът беше атакуван на два пъти на първи октомври – ОЩЕ: Руски дронове удариха един от най-големите мостове в Киев (ВИДЕО)

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив