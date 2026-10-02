Наоми Кембъл е станала жертва на жестока измама

Бившият супермодел Наоми Кембъл спечели дело за отмяна на петгодишната забрана да бъде член на настоятелство на благотворителна организация, след като съдебният състав прие, че тя е станала жертва на измама. Комисията за благотворителните организации наложи забраната на Кембъл през 2024 г., след като установи "множество случаи на нарушения" в нейната благотворителна организация Fashion for Relief. В четвъртък, 1.10, трибуналът постанови, че е имало лошо управление, но Кембъл "не е участвала" в него и "не е знаела" за него.

Всъщност Кембъл е била жертва на измама, извършена от друг член на настоятелството — Бианка Хелмих, на която е забранено да заема такава длъжност за срок от девет години. Според решението на трибунала Хелмих е "използвала подправени документи и фалшив имейл адрес", представян като принадлежащ на Кембъл. Хелмих е получавала неразрешени плащания и е прикривала от Кембъл злоупотребите със средства и лошото управление на организацията.

Решението

Още: Разследват за измама организаторите на концертите на Кание Уест в Русия

Снимка: Getty Images

В изявление след решението 56-годишният модел заяви, че е била "дълбоко наранена". Тя обаче добави, че решението ѝ позволява "да се върна към онова, което е най-важно за мен: да бъда до хората и общностите, на които винаги съм искала да помагам".

След решението Комисията за благотворителните организации заяви, че забраната за Кембъл е била наложена въз основа на доказателствата, с които са разполагали към онзи момент. Комисията посочи, че съдебното решение признава, че тя, Кембъл и други лица са били "жертва на умело организирана измама".

Още: Българката, която задмина Наоми Кембъл на модния подиум, а е само на 19 години (ВИДЕО)

Кембъл основава организацията през 2005 г. с цел да мобилизира ресурсите на модната индустрия за намаляване на бедността и подпомагане на здравеопазването и образованието чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на други организации и отделяне на средства за справяне с бедствия по света. През 2024 г. организацията е закрита и заличена от регистъра на благотворителните организации, припомня БГНЕС.

Българката, която задмина Наоми Кембъл на модния подиум, а е само на 19 години (ВИДЕО)