С пари-обезщетение на Слави Трифонов, Лена Бориславова ще помага на пострадали жени

След три години съдебна битка Софийският апелативен съд (САС) осъди Слави Трифонов да изплати в пълен размер претендираното от Лена Бориславова обезщетение за "Песен за Лена". Със средствата от спечеленото дело тя поставя началото на собствена дарителска програма, наречена "Несломими". Припомняме, че през 2023 г. лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов разпространи песен, определена от Бориславова като "пошъл продукт, пълен с обиди, клевети и най-долен сексизъм".

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Сега, през 2026 г., съдът се е произнесъл окончателно, като е присъдил обезщетение в размер на малко под 30 000 евро, ведно с лихвите и разноските по делото.

В своя позиция във Facebook Бориславова отбелязва: "Слави Трифонов едва ли ще го заболи от тази сума, но е важно да се понасят последици, когато самозабравили се политици, обикновени сексисти или драскачи под наем опитват да отслабят опонента си не с аргументи, а с атака срещу личността и с лъжи".

Програмата "Несломими"

Бориславова подчертава, че защита срещу подобни посегателства често изисква сериозен ресурс от време, пари и емоционална енергия, а ответниците често се окриват зад кухи дружества без средства, което принуждава много жертви да се примирят. За да промени тази тенденция, тя насочва част от спечелените средства към нова инициатива.

Чрез дарителската програма "Несломими" тя ще поема разноските по съдебни дела на жени, които са атакувани заради своята гражданска активност. Фондът ще покрива разходи за защита от клевети и обиди, кибертормоз, дела за сплашване, както и при неправомерни действия от страна на прокуратурата и полицията.

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Мото на програмата е "Спечели за себе си. Защити следващата". Пълните условия може да се видят на сайта www.lena.bg.

"И нека това е един рядък случай, в който нещо, произлязло от Слави Трифонов, ще доведе до повече справедливост и отговорност", завършва поста си те, като отправя и специални благодарности към своя колега адвокат Антон Кръстев за съдействието по казуса.