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Песков: За съжаление САЩ искат първо мир в Украйна, а не да печелим заедно (ВИДЕО)

02 октомври 2026, 10:27 часа 434 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Песков: За съжаление САЩ искат първо мир в Украйна, а не да печелим заедно (ВИДЕО)

Реализация на големи икономически проекти съвместно между САЩ и Русия ще е изгодна и за двете страни. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на традиционния си ежедневен медиен брифинг. По думите на Песков обаче американците, "за съжаление на Русия и въпреки очевидните облаги", обвързвали този процес с уреждането на мир във войната в Украйна. САЩ искали първо да имало уреждане на мир в Украйна, после да се правят общи проекти с Русия.

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Опитите на американския президент Доналд Тръмп да заинтересува Путинова Русия от взаимоизгодни проекти текат от вече доста време, а такава е философията и на преговарящите му Джаред Къшнър и Стив Уиткоф да се търси мир в Украйна - философия, която до този момент не постига абсолютно нищо - ОЩЕ: В Газа не донесохте мир, Путин ви прави на глупаци: Въпросите в Киев, които заковаха Уиткоф и Къшнър (ВИДЕО)

Междувременно, на ежегодното издание на политическия форум "Валдай", руският диктатор Владимир Путин заяви следното в типичен стил с етикет "КГБ": "Мнозина в Европа, която е гробище на империи, искат да довършат Руската империя, която отдавна не съществува. Може би в Европа са го пропуснали" - ОЩЕ: Путин готов да се срещне с Тръмп при едно условие, Кремъл не коментира посланието "Уреди войната!"

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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