Реализация на големи икономически проекти съвместно между САЩ и Русия ще е изгодна и за двете страни. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на традиционния си ежедневен медиен брифинг. По думите на Песков обаче американците, "за съжаление на Русия и въпреки очевидните облаги", обвързвали този процес с уреждането на мир във войната в Украйна. САЩ искали първо да имало уреждане на мир в Украйна, после да се правят общи проекти с Русия.
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The Kremlin complained that the U.S. does not want to launch joint projects with Russia until the war against Ukraine is over— NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2026
Peskov is grumbling that Moscow would be perfectly happy to start “working for mutual benefit” right now, but the Americans first want Russia to stop… pic.twitter.com/jS51ZaZ4K1
Опитите на американския президент Доналд Тръмп да заинтересува Путинова Русия от взаимоизгодни проекти текат от вече доста време, а такава е философията и на преговарящите му Джаред Къшнър и Стив Уиткоф да се търси мир в Украйна - философия, която до този момент не постига абсолютно нищо - ОЩЕ: В Газа не донесохте мир, Путин ви прави на глупаци: Въпросите в Киев, които заковаха Уиткоф и Къшнър (ВИДЕО)
Междувременно, на ежегодното издание на политическия форум "Валдай", руският диктатор Владимир Путин заяви следното в типичен стил с етикет "КГБ": "Мнозина в Европа, която е гробище на империи, искат да довършат Руската империя, която отдавна не съществува. Може би в Европа са го пропуснали" - ОЩЕ: Путин готов да се срещне с Тръмп при едно условие, Кремъл не коментира посланието "Уреди войната!"
Putin:— Clash Report (@clashreport) October 1, 2026
The Russian Empire has long ceased to exist. Perhaps Europe isn’t aware of that. I want everyone to know it. pic.twitter.com/9D1jEtqnf2