Кои са вашите фаворити за президент и вицепрезидент? Анкетата на Actualno.com

Кандидат-президентските двойки за вота на 25 октомври вече са ясни. Общо 27 двойки са регистрирани за участие в изборите. Основните: Илияна Йотова - Кирил Вълчев, Андрей Гюров - Георги Кандев, Костадин Костадинов - Петър Волгин, Ивелин Михайлов - Юлиана Матеева, Радостин Василев - Красимир Манов и Иван Христанов - Стоянка Черкезова, Волен Сидеров - Славчо Велков.

Ясни са и първите очаквания, макар че до изборния ден нагласите могат да се променят и изненади винаги са възможни. Проучванията определят около 40% подкрепа за Йотова - Вълчев сред заявилите готовност да гласуват, около 21% за Гюров - Кандев и 6,4% за Костадинов - Волгин.

Затова в днешната анкета питаме нашите читатели:

Коя кандидат-президентска двойка бихте подкрепили, ако изборите бяха днес?

Преди да посочите своя отговор в анкетата на Actualno.com, ето какви са резултатите от предишното ни допитване.

В него зададохме въпроса:

Каква е Вашата финална равносметка за случая "Петрохан-Околчица"?

537 гласа (58%) заявиха: "Не вярвам изобщо на официалната версия, крият най-важното".

207 гласа (22%) отговориха: "Разследващите говорят истината, останалото са конспирации".

187 гласа (20%) смятат: "Има още много неща за избистряне, на които трябва да се намерят отговори".

А сега питаме за друго:

Коя кандидат-президентска двойка бихте подкрепили, ако изборите бяха днес?

а) Илияна Йотова - Кирил Вълчев

б) Андрей Гюров - Георги Кандев

в) Костадин Костадинов - Петър Волгин

г) Ивелин Михайлов - Юлиана Матеева

д) Радостин Василев - Красимир Манов

е) Иван Христанов - Стоянка Черкезова

ж) Волен Сидеров - Славчо Велков

Ще се радваме да разберем какво мислите. Може да отговорите ТУК.

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.