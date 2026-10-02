Кои са вашите фаворити за президент и вицепрезидент? Анкетата на Actualno.com

Кандидат-президентските двойки за вота на 25 октомври вече са ясни. Общо 27 двойки са регистрирани за участие в изборите. Основните: Илияна Йотова - Кирил Вълчев, Андрей Гюров - Георги Кандев, Костадин Костадинов - Петър Волгин, Ивелин Михайлов - Юлиана Матеева, Радостин Василев - Красимир Манов и Иван Христанов - Стоянка Черкезова, Волен Сидеров - Славчо Велков.
Ясни са и първите очаквания, макар че до изборния ден нагласите могат да се променят и изненади винаги са възможни. Проучванията определят около 40% подкрепа за Йотова - Вълчев сред заявилите готовност да гласуват, около 21% за Гюров - Кандев и 6,4% за Костадинов - Волгин.
Затова в днешната анкета питаме нашите читатели:
Коя кандидат-президентска двойка бихте подкрепили, ако изборите бяха днес?
Преди да посочите своя отговор в анкетата на Actualno.com, ето какви са резултатите от предишното ни допитване.
В него зададохме въпроса:
Каква е Вашата финална равносметка за случая "Петрохан-Околчица"?
537 гласа (58%) заявиха: "Не вярвам изобщо на официалната версия, крият най-важното".
207 гласа (22%) отговориха: "Разследващите говорят истината, останалото са конспирации".
187 гласа (20%) смятат: "Има още много неща за избистряне, на които трябва да се намерят отговори".
А сега питаме за друго:
Коя кандидат-президентска двойка бихте подкрепили, ако изборите бяха днес?
а) Илияна Йотова - Кирил Вълчев
б) Андрей Гюров - Георги Кандев
в) Костадин Костадинов - Петър Волгин
г) Ивелин Михайлов - Юлиана Матеева
д) Радостин Василев - Красимир Манов
е) Иван Христанов - Стоянка Черкезова
ж) Волен Сидеров - Славчо Велков
Ще се радваме да разберем какво мислите. Може да отговорите ТУК.
P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.