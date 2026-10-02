По-добре ли са гърците от нас: Ето как Гърция помага за високите цени на горивата

С оставащите високи цени на горивата и стесняващите се фискални маржове, гръцкото правителството продължава с усилията си за подкрепа на домакинствата, повдигайки въпроса за интервенции по отношение на цените на енергията пред Европейската комисия, предаде гръцкото издание Kathimerini. По отношение на разходите, премиерът Кириакос Мицотакис обяви в сряда увеличение на субсидията за дизел до общо 20 цента с участието на рафинериите и субсидия от 10 цента за бензин от рафинериите за първите две седмици на октомври.

Тези мерки, за които държавните разходи се оценяват на 20 милиона евро, са в съответствие с икономиките на останалата част от Европа, което показва изчаквателна нагласа сред правителствата, които се надяват условията на международния пазар да се подобрят, и в очакване на евентуални решения, които могат да бъдат взети на общоевропейско ниво.

Как е в България?

Припомняме, че България също прие мерки срещу високите цени на горивата, като предложи да падне акциза на пропан-бутана и предложи инфлационен чек в размер на 50 евро на 550 хил. български граждани с ниски доходи, а на земеделските производители държавата подпомогна с компенсация в размер на 44 евроцента за литър газьол. ОЩЕ: Мерките срещу високите цени на горивата: "Инфлационен чек" за 550 хил. българи и без акциз за пропан-бутана (ВИДЕО)

Цените в Гърция: Надежда за намаление

Очаква се потребителите да видят намаляване на цените на бензиностанциите до петък. Неотдавнашният спад на цените на едро за бензин и дизел през последните няколко дни се пренася и върху бензиностанциите, като намалява цената на бензина с 2,2 цента/л, а на дизела - с 2,4 цента/л. След субсидията се очаква цената на дизела, която надмина тази на бензина с 2,214 евро/л, да намалее до петък до 2,136 евро/л. Средната цена на бензина ще се понижи до близо 2,185 евро/л, от 2,207 евро/л. ОЩЕ: Без акциз за пропан-бутана: Депутат от ПБ повдигна завесата за мерките заради скъпите горива