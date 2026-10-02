Самуил Куртев е новият BAR MASTER на България за 2026 г.

Над 100 бармани и 44 pop-up активации белязаха най-мащабното издание на BAR MASTERS досега

След близо пет месеца, над 100 участници и 44 pop-up активации в цялата страна, BAR MASTERS 2026 има своя нов победител. Самуил Куртев спечели титлата BAR MASTER 2026 по време на големия финал, който се проведе на 29 септември в Ozone Skybar & Lounge в Grand Hotel Millennium Sofia. Организиран от Кока-Кола ХБК България, BAR MASTERS има за цел да надгражда професионалната експертиза, да отличава уменията и креативността в миксологията и да подкрепя устойчивото развитие на HoReCa сектора в България.

Във финала 15-те най-добри участници и двама участници с Wild Card преминаха през три последователни предизвикателства, които поставиха на изпитание не само техническите им умения зад бара, но и тяхната креативност, бързина, прецизност и способност да създават цялостно вкусово преживяване. След трите рунда първото място и титлата BAR MASTER 2026 спечели Самуил Куртев от Tasting Room, Варна, който получи голямата награда от 3500 евро и специален Finlandia Experience с посещение на Athens Bar Show 2026. На второ място се класира Томислав Ташев от Kultura Speakeasy Bar, Варна, с награда от 2500 евро, а третото място спечели Алекзандър Симеонов от 5L Speakeasy Bar, София, който получи 1500 евро.

По пътя към титлата участниците преминаха през Whiskey Speed Challenge, в който трябваше за ограничено време да приготвят три коктейла с различни видове уиски, и Finlandia Twist Challenge, където представиха свой прочит на Espresso Martini и оригинален Coffee Fizz с продукти от портфолиото на Finlandia, Caffè Vergnano и Schweppes. До последния Signature Food Pairing Challenge достигнаха петимата най-добри бармани, които представиха по два авторски коктейла в комбинация със специално подбрана храна. Победното представяне на Самуил включи два авторски коктейла. THE BITTER SWEET, приготвен с Martini Bitter, артишок, морков, цвекло и грейпфрут сода, беше съчетан с тапас с крема сирене, хамон, пушен червен пипер и сезонни плодове. THE BLOOM, съчетаващ Highland Park, отлежало амаро, билков ликьор, пчелен восък, ванилия, лимон, olive bitters и Schweppes сода, беше поднесен с тирамису с шамфъстък.

Представянето на финалистите беше оценено от международно жури от утвърдени професионалисти в бар индустрията – Beibhinn O'Reilly, European Brand Ambassador на Teeling Whiskey и носител на отличието Irish Whiskey Brand Ambassador of the Year за 2026 г., Markku Raittinen, Master Taster на Finlandia Vodka с над три десетилетия опит и повече от 25 000 обучени професионалисти по света, и Millie Tang, Schweppes Brand Ambassador, международно признат барман, фотограф и креативен директор. Към тях за финалния Signature Food Pairing Challenge се присъедини и шеф Теодор Танков, лидер на кулинарния екип на Spectrum Restaurant в Grand Hotel Millennium Sofia, който оцени начина, по който авторските коктейли и храната се допълват в едно цялостно вкусово преживяване.

Финалът постави кулминацията на най-мащабното издание на BAR MASTERS досега. Програмата започна през пролетта с над 100 професионални бармани от цялата страна. Още в първия етап участниците разработиха свои авторски коктейли и представиха концепциите зад тях в социалните мрежи, където бяха публикувани над 200 материала с рецепти, техники и истории. След това BAR MASTERS излезе извън дигиталната среда с 44 pop-up активации в цяла България, включващи авторски менюта, създадени специално за програмата.

Преди решаващия финал 15 от най-добрите участници преминаха и през BAR MASTERS Bootcamp Experience, който за първи път се проведе в Италия. В Casa Martini в Pessione и Торино те посетиха производствената база и музея на MARTINI, преминаха през специализирано обучение в Martini Academy и се потопиха в историята на вермута, aperitivo културата и коктейлната сцена на Торино.