Кабинетът "Радев":

"МВР реагира светкавично, съдът да си свърши работата": Синът на Илиян Филипов с първи думи

02 октомври 2026, 9:53 часа 1222 прочитания 0 коментара
Снимка: Botev Plovdiv/Facebook
"МВР реагира светкавично, съдът да си свърши работата": Синът на Илиян Филипов с първи думи

Дълбока благодарност към МВР за светкавичната реакция и професионализма. Това заяви в първото си публично изявление след жестокото убийство на баща си Илиян Филипов неговият син Костадин. В изключително емоционален пост във Facebook, той заявява, че се надява със същата "отговорност, професионализъм и решителност своята работа докрай да свършат и прокуратурата и съдът, така че истината да бъде установена, а законът и справедливостта да възтържествуват".

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"Благодаря ти за всичко, което си ми дал в този живот. За всичко, на което си ме научил. За примера, който ми даваш, за силата, характера и ценностите, които оставяш в мен. Благодаря ти, че ме научи да не се отказвам, да се боря и да продължавам напред независимо колко е трудно", пише Костадин.

Синът на бизнесмена е категоричен, че загубата оставя празно място, но делото и животът на Илиян Филипов няма да бъдат забравени. "За мен битката продължава. Продължаваме да работим за твоето име, за твоята чест и за всичко, което си изградил. Името ти ще бъде пазено. Честта ти ще бъде защитавана. А всичко, което си изградил, ще продължава да расте", пише той.

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В края на своето обръщение Костадин Филипов се обръща и към медиите, блогърите и анализаторите, които са използвали трагедията за спекулации и атаки.  

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"И накрая – благодаря и на всички блогъри, ютубъри, жълти медии, журналисти, анализатори – знайни и незнайни, които побързаха точно в този момент да се подиграват, да съдят и да хвърлят кал по човек, който вече не може да им отговори... Можете да пишете каквото пожелаете. Няма да промените нито това, което Илиян Филипов е постигнал, нито следата, която оставя след себе си", пише той.

И завършва с думите, че семейството няма да отговаря с омраза, а с продължаване напред и защита на създаденото от Илиян Филипов.

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убийство Костадин Филипов Илиян Филипов
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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