ЕК прекрати процедурата срещу България по Директивата за киберсигурност

Европейската комисия приключи процедурата за нарушение №2024/0257 срещу България, образувана заради забавяне при уведомяването за мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2022/2555, известна като МИС 2. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) получи уведомление за приключването ѝ, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Закриването на процедурата следва приетите изменения в Закона за киберсигурност и официалното уведомяване на Европейската комисия за пълното транспониране на директивата на 6 март 2026 г. Това е важен резултат от работата на министерството и националните институции по изпълнение на европейските ангажименти на България в областта на киберсигурността, се посочва в съобщението.

Още: Пране на пари, трафик на хора, нови наркотици и още: ЕК откри шест наказателни процедури срещу България

Законодателните промени разширяват обхвата на изискванията за киберсигурност и засилват мерките за управление на риска и докладване на киберинциденти. Целта е по-добра защита на гражданите и бизнеса и по-висока устойчивост на ключови услуги в енергетиката, транспорта, здравеопазването, цифровата инфраструктура и публичната администрация.

По-рано от ЕК представиха данни за развитието на 6 наказателни процедури срещу България. По две от тях Комисията предава нашата страна на Съда на ЕС.

Източник: Getty Images

Директивата за МИС 2

Още: Умилостивихме Брюксел: Еврокомисията спря наказателна процедура срещу България

С Директивата за МИС 2 се създава единна правна рамка за поддържане на киберсигурността в 18 критични сектора в целия ЕС. Той също така призовава държавите членки да определят национални стратегии за киберсигурност и да си сътрудничат с ЕС за трансгранична реакция и правоприлагане.

Киберсигурността включва защита на мрежовите и информационните системи (МИС), техните потребители и други засегнати лица от киберинциденти и заплахи. За да се отговори на повишената експозиция на Европа на киберзаплахи, Директива 2022/2555, известна също като МИС 2, замени предшестващата я Директива (ЕС) 2016/1148 или МИС 1. МИС 2 повишава общото равнище на амбиция на ЕС в областта на киберсигурността чрез по-широк обхват, по-ясни правила и по-силни инструменти за надзор. В него от държавите членки се изисква да подобрят капацитета си в областта на киберсигурността, като същевременно въведат мерки за управление на риска и изисквания за докладване на субекти от повече сектори и установят правила за сътрудничество, обмен на информация, надзор и прилагане на мерките за киберсигурност.

В директивата се изисква всяка държава членка да приеме национална стратегия за киберсигурност, която включва политики за сигурност на веригата на доставки, управление на уязвимостта и образование и осведоменост в областта на киберсигурността. Държавите членки трябва също така да изготвят и редовно да актуализират списък на операторите на основни услуги, като гарантират, че тези субекти спазват изискванията на директивата.

В допълнение към секторите, които вече са обхванати от МИС 1 — енергетика, транспорт, здравеопазване, финанси, управление на водите и цифрова инфраструктура — новите правила се прилагат и за доставчиците на обществени електронни комуникации, повече цифрови услуги (като социални платформи), управление на отпадъците и отпадъчните води, производство на продукти от критично значение, пощенски и куриерски услуги и публична администрация както на централно, така и на регионално равнище, както и космическия сектор.