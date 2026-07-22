Еврохолд и Евроинс спряха масирана хакерска атака срещу своята дейност

Най-големият публичен холдинг - Еврохолд България АД, информира обществеността, че през изминалата седмица групата и дъщерното й застрахователно дружество - ЗД Евроинс АД, бяха подложени на масирана хакерска атака с всички най-модерни методи за извършване на този вид киберпрестъпления и криминални деяния. Благодарение на усилията на целия екип по киберсигурност на компанията и на компетентните държавни органи в тази област, холдингът и застрахователното й подразделение успяха да неутрализират успешно атаката и да я спрат.

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Щетите

Единствените щети са причинените неудобства за клиентите от временното блокиране на уебсайта и онлайн системите на застрахователя. Целта на хакерския рейд е бил блокиране на бизнеса, кражба на данни, опит за изнудване, шантаж и накърняване репутацията на компанията.

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Еврохолд и Евроинс уверяват всички свои клиенти, партньори и контрагенти, че няма да се поддадат на тези опити за шантаж и изнудване и по никакъв начин няма да легитимират подобни криминални деяния. Дружествата от групата продължават да изпълняват и спазват професионалните си задължения и ангажименти.

Благодарности

Еврохолд и Евроинс благодарят на своя IТ екип и отдел за киберсигурност и киберзащита за проявения висок професионализъм, положените усилия и постигнатите резултати в противодействието на кибератаката. Холдингът и дружествата от групата са признателни за съдействието и на всички отговорни държавни органи и институции, които с действията си също допринесоха бизнесът на най-големия публичен холдинг в България да бъде защитен, което е елемент и на националната сигурност на страната. Еврохолд оценява изключително тяхната подкрепа.

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Евроинс и останалите дружества в групата разчитат на професионално съдействие на всички свои колеги и партньори за незабавно разкриване и блокиране на подобни хакерски атаки и опити за киберизнудване. Групата насърчава всеки, който разполага с информация и може да предостави данни за извършители на подобни криминални деяния - кибератаки, киберзаплахи и кибер изнудване, да позвъни на 0700 17 241 или на 02 982 83 63 (киберпрестъпления ГДБОП). Повече информация - на www.cybercrime.bg.

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Eврохолд България АД

Еврохолд България АД е водеща енергийна и финансова група с дейност в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. Еврохолд е собственик на Електрохолд - водеща електроенергийна група в България, която притежава най-големия дистрибутор и доставчик на електроенергия в страната, както и един от големите търговци в този сектор. Електрохолд има над 3000 служители и обслужва 3 млн. потребители. Еврохолд е собственик и на Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), една от големите застрахователни групи в региона. ЕИГ предоставя пълен спектър от застрахователни услуги и оперира в 9 държави в Европа.

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