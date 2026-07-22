Човешката уязвимост, която може да струва скъпо на бизнеса

Как компаниите могат да се предпазят от грешки за милиони

Компания отказва да плати 8 млн. долара откуп след кибератака. Едва няколко седмици по-късно същата вече е похарчила около 2 млн. долара за възстановяване на работата си. Това е един от скорошните случаи, свързвани с хакерската група Scattered Spider, която през последните години привлече вниманието на целия киберсвят с над 100 успешни пробива и поискани откупи на обща стойност над 100 милиона долара.

Името ѝ пак попадна в новините покрай ареста на 19-годишния Питър Стоукс във Финландия. Според американските власти той е сред предполагаемите участници в групата, която стои зад атаки срещу компании от различни индустрии – от търговията на дребно до финансовите услуги и луксозните стоки.

По-важното в случая обаче не е поредният арест. Scattered Spider показа колко бързо се променя моделът, по който киберпрестъпниците атакуват днес. Вместо да търсят сложни технически уязвимости, нападателите все по-често разчитат на човешката слабост. И само един убедителен телефонен разговор, имейл или съобщение могат да се окажат достатъчни, за да им помогнат да получат достъп до иначе добре защитена корпоративна IT система.

Когато се говори за ransomware атаки, обикновено на преден план е размерът на откупа. В действителност той е само част от истинската цена на случващото се.

Дори ако мениджмънтът на атакуваната компания реши да не плаща, последствията могат да бъдат значителни. Връщането на системите в нормален работен режим, разследването на инцидента, наемането на външни експерти по дигитална криминалистика, правните консултации и комуникацията с клиенти и регулатори често струват повече от първоначалното искане на нападателите.

Именно това показва и случаят с компанията за луксозни бижута. Откупът остава неплатен, но финансовите загуби вече се усещат. Освен преките разходи остават и прекъснатите за известно време процеси, които за много бизнеси са реалният проблем.

Ако се върнем към началото – арестът на един от членовете на Scattered Spider е важен успех за правоохранителните органи, но той едва ли ще бъде спирачка за подобни групировки. Все пак моделът им не зависи от конкретен човек или конкретен инструмент. Той разчита на добра подготовка и способността да спечели първо вниманието, а после и доверието на правилния служител.

Затова след всяка разбита група се появяват други, които залагат на същите техники. Те не имитират непременно зловредния код, а стъпките, с които се печели доверието.

Ето защо реалните симулации на фишинг атаки и практически сценарии, които показват как изглеждат подобни опити в ежедневната работа, се оказват един от най-ефективните методи за изграждане на устойчивост срещу тях. Целта е много проста – служителите да изградят навик да проверяват необичайните искания, независимо откъде идват.

Наред с това организациите трябва да бъдат подготвени и за ситуация, в която атаката все пак успее. В такива случаи от ключово значение е да имат доверен партньор с подходящите технологични решения. Инструменти за бекъп и възстановяване след инцидент като А1 Cyber Backup позволяват архивиране и възстановяване на ключови данни и услуги без да се налага продължително прекъсване на работата. От изключителна важност са и обученията на служителите като Security Awareness Training, каквито специалистите на А1 провеждат на служителите на корпоративните си клиенти, така че да разпознават съмнителни линкове и фалшиви имейли. По този начин те изграждат навици, които в ежедневието остават незабелязани, но във важни моменти оказват съществено влияние.

Случаят със Scattered Spider показва, че киберсигурността вече не е само технологично предизвикателство. Докато компаниите инвестират в по-добра инфраструктура, нападателите все по-често влагат усилията си в това да разбират човешкото поведение.

Затова най-слабата точка в една организация невинаги е остарелият софтуер или пропуснатата актуализация. Понякога това е един човек, убеден, че изпълнява обикновена служебна задача. А когато това се случи, цената на един разговор може да се окаже измерима не в минути, а в милиони.