02 септември 2025, 11:24 часа 686 прочитания 0 коментара
Превърнете всяка снимка в шедьовър с новата серия Huawei Pura 80 от А1

А1 вече предлага новата серия Huawei Pura 80, която съчетава елегантен дизайн, впечатляваща издръжливост и революционна камера. Новите Huawei Pura 80 Ultra и Huawei Pura 80 Pro вече са достъпни в магазините на А1 и онлайн на A1.bg, а всеки клиент, закупил един от двата модела до 30 септември, може да вземе и безжични слушалки Huawei FreeBuds Pro 4 Black.

Huawei Pura 80 Ultra и Pro съчетават минималистичен, модерен дизайн, подчертан от елегантен гланцов завършек. С второ поколение Kunlun Glass дисплеят на Ultra е до 25 пъти по-устойчив на удари, а на Pro – до 20, като са и 16 пъти по-устойчиви на надраскване. Независимо дали ги използвате в забързаното градско ежедневие или докато се впускате в активни приключения – тези смартфони са създадени да издържат на всяко предизвикателство.

Huawei Pura 80 Ultra заема първо място в света по мобилна фотография според DXOMARK, с рекордни 175 точки обща оценка и 180 точки за снимки. Флагманът разполага с 1-инчов Ultra Lighting HDR сензор и динамичен диапазон от 16 EV, който осигурява отлични резултати при всякакви светлинни условия. А първата в индустрията Switchable Dual Telephoto камера комбинира 3.7x и 9.4x оптично приближение за изключителна гъвкавост и кристална яснота както при далечни кадри, така и при близки планове. Видео възможностите са на високо ниво – 4K HDR с усъвършенствана стабилизация и AI проследяване на движението, за кинематографични кадри с точни цветове и плавни преходи, дори при снимане от ръка.

Huawei Pura 80 Pro също поставя нови стандарти в мобилната фотография. Неговата Ultra Lighting камера улавя максимално количество светлина за забележителни детайли, а 1-инчовият Ultra Chroma сензор осигурява точно възпроизвеждане на цветовете. В допълнение, Ultra Lighting Macro Telephoto камерата гарантира ясни макро снимки и 100х дигитален зуум. А поддръжката на 4K HDR видео и усъвършенстваната стабилизация гарантират, че всеки клип е плавен, реалистичен и готов за споделяне.

Новата серия предлага интелигентни функции за максимално удобство – от AI Smart Controls за бърз достъп до камерата или други приложения, през AI Messaging за умно управление на съобщенията до усъвършенствано шумопотискане за кристално чисти разговори. Двойните високоговорители с подсилен бас осигуряват потапящо аудио изживяване – независимо дали гледате филм, играете или слушате любимата си музика. А дисплеят Huawei X-True превръща всяко изображение в истинско визуално удоволствие – с 3000 нита пикова яркост, 460ppi резолюция и изключителна точност на цветовете. В допълнение, Huawei SuperCharge – 100W жично и 80W безжично зареждане гарантират, че смартфонът ви ще е винаги готов за действие.

До 30 септември Huawei Pura 80 Ultra се предлага за 2 599,99 лева/1 329,35 евро в брой с план Unlimited Ultra, а Pro – за 1 699,99 лева/869,19 евро със същия план. Клиентите, закупили един от двата модела в периода на кампанията, могат да заявят своите Huawei FreeBuds Pro 4 Black на a1.bg след покупка в магазин на А1 или като ги добавят към кошницата си при онлайн поръчка от сайта на телекома.

Антон Иванов
