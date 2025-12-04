Надеждата на Сърбия за газ и България: Ето какъв е план В на Вучич, ако не подпише с Москва

Наскоро сръбският президент Александър Вучич посочи, че „ако Сърбия не получи договор за доставка на газ от Русия до този петък, преговорите от другата страна ще започнат в понеделник“, пише сръбското издание "Данас". Припомняме, че проблемите в Сърбия с газа започнаха след американските санкции срещу Сръбската петролна индустрия, чийто лиценз не беше изтече тази седмица. В материала не се посочва коя е тази друга държава, но ето каква е ролята на България за Сърбия по отношение на газовите доставки.

Защо ситуацията за Сърбия сега е по-благоприятна

"Данас" напомня, че през 2009 г. Сърбия доста успешно се е справила с газовата криза, когато Русия спря доставките на газ за Европа поради спор с Украйна, въпреки че по това време имаше само една газопроводна линия - с Унгария.

Ситуацията, в която се намира Сърбия днес в сравнение с 2009 г., според събеседниците на "Данас" е значително по-гъвкава, защото газовата връзка с България е изградена.

Енергийният експерт Миодраг Капор оцени, че Сърбия може да преживее предстоящата зима без никакви проблеми, в случай на спиране на руския газ, благодарение на новите връзки и съоръжения за съхранение.

„Имахме подобна ситуация през 2009 г., когато природният газ идваше в Сърбия по един път през Унгария. И тогава успяхме да преодолеем кризата, защото не само Сърбия, но и целият регион получаваше газ от Западна Европа“, напомни Капор и добави, че това може би е така и сега.

Той посочва, че днешната ситуация е много по-гъвкава, защото сега имаме газов интерконектор с България, където получаваме газ от Азербайджан.

Капацитетът на газапровода с България

Като се има предвид, че капацитетът на газопровода с България е 1,8 милиарда кубически метра газ, докато Сърбия получава около 400 милиона кубически метра газ от Азербайджан.

В тази връзка Капор посочва, че останалите 1,4 милиарда кубически метра газ вече биха могли да бъдат използвани чрез закупуване на газ от терминала за втечнен природен газ (LNG) в Александруполис, Гърция.

Експертите също така посочват, че Сърбия със сигурност придобива определени количества газ чрез търговия на европейския газов пазар, за да компенсира липсващите количества, и би могла да увеличи покупките на газ и там.