Шакира се развълнува, след като Дуа Липа изпя неин хит на испански (ВИДЕА)

Британската попзвезда Дуа Липа в момента е на своето турне "Radical Optimism Tour" и намира креативни и лични начини да отдаде почит на страните, които посещава, както и на културните и музикални икони, родени там. По време на спирката си в петък в Богота, Колумбия, изпълнителката на "Houdini" отдаде специално внимание на световноизвестната Шакира, като изпълни нейния емблематичен хит от 1995 г. "Antología", с което очарова феновете си и показа уважение към музикалното наследство на страната.

Когато музиката ни свързва

Липа публикува видео, в което изпълнява песента и звучи сякаш говори перфектно испански, облечена в черно палто от пух върху прозрачен тоалет и блестящ черен гащеризон. Публиката беше във възторг и запя текста заедно с нея.

30-годишната певица дори получи одобрението на самата колумбийска носителка на Грами.

В Instagram, Шакира също качи клип от изпълнението на Дуа и разкри, че песента е родена в Богота: "Толкова съм развълнувана да чуя песента си с гласа на Дуа, в същия град, в който я написах преди години", сподели тя. "Виждате ли как музиката ни свързва? Едно момиче от Лондон и друго от Баранкиля! Благодаря, Дуа Липа! Какво удоволствие!"

Британската певица се включи в коментарите на испански: "Беше прекрасна вечер и обожавам да пея твоята песен. Обичам те!".

Феновете бяха във възторг от връзката между двете талантливи изпълнителки. "Принцеса, която признава кралица", гласят най-харесваните коментари.

Други ги умоляваха да си сътрудничат за нова песен.

Липа също получи много комплименти за испанския си.

Едно е сигурно - вечерта определено е била незабравима за Липа. В Instagram профила си тя публикува серия от кадри, придружена от надпис: "БОГОТА!!!! Благодаря за наистина епична вечер!!! Ще се наслаждавам на този адреналин още няколко дни."

Певицата е израснала, говорейки няколко езика: английски, албански, а през годините е научила и испански, който използва в интервюта, при комуникация с фенове и в кратки моменти по време на турнето си.

Турнето ѝ завършва тази седмица, а в Мексико Сити е отворен временен магазин за тако „Taquería La Da“, посветен на края на турнето. Менюто включва четири хранителни продукта, кръстени на нейните песни – Taco Radical Optimism, Taco Houdini, Taco María и Illusion Consomé, както и три напитки: Caguamita, мини маргарити и вода с краставица, пише "Hola!".