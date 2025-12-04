Войната в Украйна:

Шакира се развълнува, след като Дуа Липа изпя неин хит на испански (ВИДЕА)

04 декември 2025, 11:07 часа 0 коментара
Шакира се развълнува, след като Дуа Липа изпя неин хит на испански (ВИДЕА)

Британската попзвезда Дуа Липа в момента е на своето турне "Radical Optimism Tour" и намира креативни и лични начини да отдаде почит на страните, които посещава, както и на културните и музикални икони, родени там. По време на спирката си в петък в Богота, Колумбия, изпълнителката на "Houdini" отдаде специално внимание на световноизвестната Шакира, като изпълни нейния емблематичен  хит от 1995 г. "Antología", с което очарова феновете си и показа уважение към музикалното наследство на страната.

Когато музиката ни свързва

Липа публикува видео, в което изпълнява песента и звучи сякаш говори перфектно испански, облечена в черно палто от пух върху прозрачен тоалет и блестящ черен гащеризон. Публиката беше във възторг и запя текста заедно с нея.

Още: Код лилаво: Шакира блесна на червения килим със синовете си (СНИМКИ)

30-годишната певица дори получи одобрението на самата колумбийска носителка на Грами.

В Instagram, Шакира също качи клип от изпълнението на Дуа и разкри, че песента е родена в Богота: "Толкова съм развълнувана да чуя песента си с гласа на Дуа, в същия град, в който я написах преди години", сподели тя. "Виждате ли как музиката ни свързва? Едно момиче от Лондон и друго от Баранкиля! Благодаря, Дуа Липа! Какво удоволствие!"

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Британската певица се включи в коментарите на испански: "Беше прекрасна вечер и обожавам да пея твоята песен. Обичам те!".

Феновете бяха във възторг от връзката между двете талантливи изпълнителки. "Принцеса, която признава кралица", гласят най-харесваните коментари.

Още: Връчиха наградите "Грами" за латино музика. Кои изпълнители триумфираха

Други ги умоляваха да си сътрудничат за нова песен.

Липа също получи много комплименти за испанския си.

Едно е сигурно - вечерта определено е била незабравима за Липа. В Instagram профила си тя публикува серия от кадри, придружена от надпис: "БОГОТА!!!! Благодаря за наистина епична вечер!!! Ще се наслаждавам на този адреналин още няколко дни."

Певицата е израснала, говорейки няколко езика: английски, албански, а през годините е научила и испански, който използва в интервюта, при комуникация с фенове и в кратки моменти по време на турнето си.

Още: Дуа Липа за годеника си: По-щастлива съм от всякога

Турнето ѝ завършва тази седмица, а в Мексико Сити е отворен временен магазин за тако „Taquería La Da“, посветен на края на турнето. Менюто включва четири хранителни продукта, кръстени на нейните песни – Taco Radical Optimism, Taco Houdini, Taco María и Illusion Consomé, както и три напитки: Caguamita, мини маргарити и вода с краставица, пише "Hola!". 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Шакира музика Дуа Липа
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес