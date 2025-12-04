"Тартар от динозавър" и дигитални специалитети: Представиха първия AI готвач

В Дубай отвори врати ресторант, който разполага с „първият AI готвач“ в света, въвеждайки нова технология в град, фокусиран върху бъдещето. Градът в Обединените арабски емирства е широко известен с разрастващата се кулинарна сцена, с хиляди ресторанти, предлагащи от луксозни заведения със звезди Мишлен до улична храна от Близкия изток и Азия.

В Woohoo създателят на менюто е програма за изкуствен интелект, известна като шеф Айман, обучена на хиляди рецепти и десетилетия кулинарни изследвания и молекулярна гастрономия. Шеф Айман може също да оптимизира менютата и да балансира вкусовете, според заведението. Реалната работа по приготвянето и сервирането на храната засега остава в ръцете на хората. „В бъдеще изкуственият интелект може би ще създава по-добри ястия от хората“, заяви турският съосновател на ресторанта Ахмет Ойтун Чакир пред АФП, цитирани от БГНЕС.

Още: София влиза в лигата на големите: Очаква се първи ресторант със звезда Michelin

Макар менюто на Woohoo да се състои предимно от международни фюжън ястия, някои творения на изкуствения интелект се открояват. Това включва „тартар от динозавър“, създаден с помощта на ДНК картиране. С цена от около 50 евро, ястието има вкус на комбинация от сурово месо и се сервира на пулсираща чиния, за да изглежда, сякаш диша. „Беше пълна изненада. Беше толкова вкусно“, каза клиентът Ефе Ургунлу.

Революция в готварството

Наред с холограмите, генерирани от изкуствен интелект, и научнофантастичната анимация, заведението разполага с гигантски цилиндричен компютър, представен като цифров мейнфрейм, който захранва ефектите в ресторанта.

Турският готвач на Woohoo, Серхат Каранфил, контролира готвенето и крайното представяне и коригира вкуса, когато е необходимо. „Ако го опитам, например, и е прекалено пикантно, отново говоря с готвача Айман. След като обсъдим, намираме правилния баланс“, каза той.

Чакир има големи надежди, че готвачът Айман един ден ще стане „следващият Гордън Рамзи – но с изкуствен интелект“.

Още: Безопасно ли е да се лекуваме през ChatGPT? Съветите на столичен специалист

За шеф-готвача Мохамад Орфали, отличен със звезда Мишлен, „няма такова нещо като AI шеф-готвач“. Ресторантът му Orfali Bros спечели звезда миналата година, след като Дубай стана първият град в Близкия изток, включен в престижния гид през 2022 г.

Готвенето изисква „нафас“ или душа, обясни Орфали, използвайки арабския термин, който описва личния талант на готвача за храна и способността му да създава изключителни ястия. „Изкуственият интелект няма чувства и спомени; с други думи, няма нафас... Не може да го вложи в храната“, продължи той.

Орфали каза, че е ограничил използването на изкуствен интелект в собственото си заведение до административни задачи, като определяне на графика на кухнята и предоставяне на допълнителна информация. „Използваме го като помощник в кухнята, но в крайна сметка той не готви“, каза той.

„Всички тук в Дубай подкрепят тези идеи“, каза Чакир.

Още: Z-канали разпространяват ново фалшиво ВИДЕО с изкуствен интелект на "боец от 28-ма бригада"

Ресторантът също така предизвика шумотевица в социалните медии с Instagram акаунт, посветен на AI готвача, в който аватарът на шеф Айман споделя съвети и рецепти във видеоклипове.

Дио, клиент, каза, че е посетила ресторанта, след като е видяла вълнението около него.

„Това е толкова креативна концепция, че реших, че трябва да я изпитам сама. Ястията бяха изключителни“, разказа тя.

Още: Опасна технология: Морган Фрийман не позволява гласът му да бъде клониран