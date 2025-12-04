Босът на ЦСКА 1948 изригна: Сами срещу футболната мафия!

Спорт:

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов избухна в социалната мрежа Фейсбук след победата на неговия тим на Септември София в мач от 18-ия кръг на Първа лига. Както е известно, отборът от Бистрица победи своя съперник с категоричното 4:1. Двубоят се проведе на стадион „Локомотив“ в столичния квартал „Надежда“, където съставът на Септември играе своите домакински мачове през този сезон.

Найденов изрази своето недоволство от състоянието на терена на стадион „Локомотив“ като го нарече „картофена нива“. Босът на ЦСКА 1948 също така изригна срещу съдийството у нас и фактът, че от началото на кампанията отборът му е получил право да изпълни само една дузпа. За сметка на това срещу „червените“ са били дадени цели 5 наказателни удара.

В мача между тима от Бистрица и Септември домакините получиха право да изпълнят дузпа, но изстрелът на Бертран Фурие бе отразен от Димитър Шейтанов. Найденов също така се пошегува, че борбата на ЦСКА 1948 за оставане в Първа лига продължава.

„Страхотна победа на картофената нива и нови 3 точки в борбата за оставането в Ефбет лига. 18 кръга минаха : 1 дузпа за ЦСКА и 5 срещу ЦСКА. Статистиката не лъже. Сами срещу футболната мафия!“, написа Цветомир Найдено в профила си във Фейсбук.

Бойко Димитров
