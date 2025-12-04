Босът на ЦСКА 1948 изригна: Сами срещу футболната мафия!

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов избухна в социалната мрежа Фейсбук след победата на неговия тим на Септември София в мач от 18-ия кръг на Първа лига. Както е известно, отборът от Бистрица победи своя съперник с категоричното 4:1. Двубоят се проведе на стадион „Локомотив“ в столичния квартал „Надежда“, където съставът на Септември играе своите домакински мачове през този сезон.

Цветомир Найденов има претенции за отсъдените дузпи в полза на ЦСКА 1948

Найденов изрази своето недоволство от състоянието на терена на стадион „Локомотив“ като го нарече „картофена нива“. Босът на ЦСКА 1948 също така изригна срещу съдийството у нас и фактът, че от началото на кампанията отборът му е получил право да изпълни само една дузпа. За сметка на това срещу „червените“ са били дадени цели 5 наказателни удара.

В мача между тима от Бистрица и Септември домакините получиха право да изпълнят дузпа, но изстрелът на Бертран Фурие бе отразен от Димитър Шейтанов. Найденов също така се пошегува, че борбата на ЦСКА 1948 за оставане в Първа лига продължава.

„Страхотна победа на картофената нива"

„Страхотна победа на картофената нива и нови 3 точки в борбата за оставането в Ефбет лига. 18 кръга минаха : 1 дузпа за ЦСКА и 5 срещу ЦСКА. Статистиката не лъже. Сами срещу футболната мафия!“, написа Цветомир Найдено в профила си във Фейсбук.

