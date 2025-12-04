Тръмп пак се намесва във футбола: създава главоболия на организаторите на Мондиал 2026

От Белия дом потвърдиха, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще присъства на жребия във Вашингтон за Световното първенство през 2026 г. на 5 декември. Според „АС“ това предизвиква противоречия и недоверие сред колегите му от останалите две страни домакини – Канада и Мексико. Канадският президент Марк Карни потвърди, че ще присъства, след като дълго обмисляше въпроса, докато президента на Мексико Клаудия Шейнбаум още не е взела своето решение.

Влиянието на Тръмп не се харесва на останалите държавни глави

Шейнбаум заяви, че иска да проведе предварителен разговор с президента на ФИФА Джани Инфантино, за да реши. Карни, от своя страна, заяви, че ще присъства, за да може „да се изправи лице в лице с Тръмп“. Всичко това, както и все по-голямото влияние на Доналд Тръмп в организацията на Мондиал 2026, изобщо не се харесва на останалите държавни глави. През последните месеци американският президент, заедно с ФИФА, оглави работна група, която се занимава с детайлите около организацията на световното първенство.

Още: ФИФА няма никаква милост – четвърти клуб от Първа лига отнесе тежко наказание

Тръмп заплаши 4 големи града, че ще ги изхвърли от Световното

Това не е първият път, в който Доналд Тръмп се намесва във футбола. Той вече се възползва от трибуната, която му предостави Световното клубно първенство, което се проведе в САЩ. Тогава, на награждаването, той излезе на подиума заедно с шампиона Челси и това постави футболистите в неловка ситуация. А през последните седмици се стигна до там, че Тръмп заплаши градовете домакини, управлявани от кметове на Демократичната партия, че ще ги изключи от Световното поради „липса на сигурност“. Става въпрос за Сиатъл, Лос Анджелис, Ню Йорк и Филаделфия.

Още: ВАР става още по-силен: Въвеждат сериозна промяна във футбола за Мондиал 2026