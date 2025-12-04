Контузеният Неймар блесна с хеттрик и поведе Сантос към спасението

Бразилският нападател на Сантос Неймар отбеляза първия си хеттрик от април 2022 гoдина. Нападателят се отличи при победата на тима с 3:0 като гост на Жувентуде в среща от 37-ия кръг на бразилското първенство срещу Жувентуде (3:0). Бразилецът за последно отбеляза три гола в един мач на 9 април 2022-а, когато игра за Пари Сен Жермен, вкарвайки хеттрик при успеха с 6:1 във френското първенство срещу Клермон.

Сантос се бори за оцеляване в бразилския елит

🥺🇧🇷 Neymar has currently pulled Santos OUT of the relegation zone despite his injury… 🏟️ 4 Games ⚽️ 5 Goals 🅰️ 1 Assist Posted by Fabrizio Romano on Wednesday, December 3, 2025

Сантос се изкачи на 14-то място в класирането. Отборът има 44 точки преди последния кръг, което го поставя на две точки пред 17-а позиция, от където започва зоната на изпадащите. Жувентуде е на 19-о място с 34 точки. Сантос ще приеме Крузейро в последния кръг на 7 декември.

33-годишният Неймар играе за Сантос от януари, като подписа шестмесечен договор. По-късно той удължи контракта си до края на 2025-а. Сантос е първият клуб на нападателя, с който той спечели Купата на Бразилия и Копа Либертадорес. От август 2023 година Неймар беше част от саудитския Ал-Хилал, който прекрати договора му през януари тази година.

Playing injured? 𝐍𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐁𝐋𝐄𝐌 🤙🏽🇧🇷 𝐇𝐀𝐓-𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊 𝐅𝐎𝐑 𝐍𝐄𝐘𝐌𝐀𝐑 𝐉𝐑. 6 G/A in the last 3 games with Santos. ✨ 𝐍𝐄𝐘. 𝐀𝐋𝐖𝐀𝐘𝐒 𝐍𝐄𝐘. 𝐄𝐕𝐄𝐑𝐘𝐖𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐍𝐄𝐘. 🌎🤍🖤 Posted by Fabrizio Romano on Wednesday, December 3, 2025

Преди да се присъедини към Ал-Хилал, Неймар беше футболист на Пари Сен Жермен. Парижкият клуб плати на Барселона рекордните 222 милиона евро за трансфера му през 2017-а. С ПСЖ той спечели пет пъти титлата във Франция, четири Суперкупи, три купи и две Купи на лигата на страната. С Барселона Неймар стана шампион два пъти в Ла Лига и взе три купи на Испания, триумфира в Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство.

ОЩЕ: Огромен проблем за Сантос: Неймар е аут до края на годината и няма да може да помогне в битката за оцеляване