Офис на плажа и личен треньор на китката: Запознай се с HONOR Magic V6 и Watch 6 – задължителното дуо на лятото

Нека си признаем – лятната почивка днес може да е лек логистичен кошмар. То е безкрайно, виртуозно жонглиране между важни конферентни разговори с изключена камера (защото технически сте по бански на плажа), паническо довършване на презентации на задната седалка на колата и опити да хванете залеза за Instagram, преди батерията ви драматично да издъхне на 1%. Ако ви е писнало от технологии, които прегряват щом температурита минат 30 градуса, изглеждат като тухла в джоба на ленения ви панталон или ви оставят без връзка в най-важния момент, имаме добри новини.

Новите технологични звезди на българския пазар – сгъваемият смартфон HONOR Magic V6 и смарт часовникът HONOR Watch 6 – пристигат с една мисия. Да докажат, че издръжливостта, грижата за здравето и безупречният летен стил могат да съжителстват на плажа без нито един компромис.

HONOR Magic V6: Сгъваемият флагман, който официално пенсионира лаптопа

HONOR Magic V6 не е просто поредният телефон в джоба ви – той е мобилен център за продуктивност, проектиран изцяло с идеята да замени тежкия преносим компютър, докато сте в движение. Задвижван от мощния 3-нанометров процесор Snapdragon® 8 Elite Gen 5, в комбинация с ултрабърза LPDDR5X RAM и UFS 4.1 памет, този смартфон буквално „лети“, независимо колко тежки задачи му възлагате.

Екрани, които не се страхуват от слънцето

Забравете за онези сгъваеми устройства, които ви карат да изглеждате нелепо, докато правите с ръка сянка над дисплея, за да прочетете един имейл. HONOR Magic V6 разполага с 6,52-инчов външен екран, който с едно движение се разгъва в огромен 7,95-инчов вътрешен дисплей. И двата поддържат адаптивна честота на опресняване от 1 до 120 Hz, но истинската суперсила тук е яркостта – пиковите 6000 нита на външния и 5000 нита на вътрешния екран, съчетани с ултраниска отразяваща способност от едва 1,5% и 4320Hz PWM затъмняване, гарантират перфектна картина и абсолютен зрителен комфорт дори под най-жаркото обедно слънце.

Сурова издръжливост извън офиса

Ако се притеснявате, че едно сгъваемо устройство е твърде нежно за плажните приключения, HONOR има сериозни аргументи. Пантата HONOR Super Steel Hinge предлага космическа якост на опън от 2800 MPa и е подсилена от AI бионична система за омекотяване, която абсорбира ударите при изпускане (защото котката или децата винаги тестват законите на гравитацията).

Външният дисплей е защитен от покритието HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield с 5600 слоя силициев нитрид, което означава, че ключовете и пясъкът няма да оставят следи. Вътрешният екран пък използва гъвкаво стъкло UTG, при което гънката е на практика невидима. И най-важното за лятото: моделът притежава флагманските IP68 и IP69 рейтинги за защита от вода, прах и водни струи под високо налягане. Така че, ако някой отвори шампанско твърде близо до импровизирания ви плажен офис, няма място за паника.

24 часа свобода без страх от падащата батерия

Сигурни сме, че поне веднъж сте изпитвали дигиталния кошмар телефонът ви да угасне в средата на важен разговор или на гейта преди полет. Със своята гигантска 6660mAh силициево-въглеродна батерия (най-голямата в сгъваем модел досега), HONOR Magic V6 осигурява над 24 часа интензивна употреба без нужда от дозареждане. Подпомагана от енергийния чип HONOR E2 Power Enhanced, тя премахва нуждата постоянно да се оглеждате за контакти около барбароните на плажа. А когато все пак се наложи, 80W кабелно и 66W безжично зареждане HONOR SuperCharge ви връщат в играта светкавична скорост.

AI продуктивност и Холивудски снимки в джоба

Благодарение на операционната система MagicOS 10 и дълбоката интеграция с Google Gemini (включваща 3 месеца безплатен пробен период на Google AI Pro с 5TB пространство), имате личен асистент в реално време. Функциите Fast Flex и MultiFlex ви позволяват да разделите екрана и да работите с три приложения едновременно. А ако сте фенове на Apple продуктите, функциите HONOR Share и Quick Share позволяват безпроблемно прехвърляне на файлове с Mac, iPhone или iPad с едно докосване.

За перфектното съдържание в социалните мрежи се грижи системата HONOR AI Falcon Camera (50MP основна, 64MP перископна телеобективна с 6,5-стопова стабилизация и 50MP ултраширокоъгълна), която с помощта на AI инструменти като AI Image to Video 2.0 създава готови за публикуване кадри с минимална последваща обработка.

HONOR Watch 6: Личният ви мениджър по здраве и висок дух

Лансиран рамо до рамо с премиум смартфона, часовникът HONOR Watch 6 е перфектното свързващо звено между динамичния бизнес ден и активния спорт на открито.

● Дизайн от пистата: Неговият циферблат (Racing Dashboard Design) е вдъхновен от спортните автомобили, а корпусът от рециклируема алуминиева сплав с титаниева текстура тежи само 41 грама – изключително елегантен аксесоар както за бизнес костюм, така и за спортен екип.

● Издръжливост без аналог: Моделът е с рейтинг IP69 за пълна водоустойчивост и разполага с дисплей с яркост от цели 3000 нита с технология за управление с мокри ръце (water-touch control).

● Батерия за цял месец: Задвижван от 980mAh батерия, часовникът предлага феноменалните до 35 дни живот с едно зареждане. Забравете за кабелите, когато стягате багажа за почивка!

● Спорт и прецизен GPS: С над 120 спортни режима (включително планинско бягане и футбол) и двубандов шестсателитен GPS AccuTrack, прогресът ви се следи с хирургическа точност.

● Здраве под контрол: Системата HONOR IntelliSense непрекъснато следи пулса и кислорода в кръвта, като въвежда и автоматичен фонов мониторинг на тенденциите при кръвното налягане (Blood Pressure Trend Monitoring). Сутрешният здравен отчет пък ви казва веднага как сте се възстановили през нощта.

● Ежедневна ефективност: Поддържа сдвояване с два телефона едновременно, има вграден AI рекордер за бързи гласови бележки и резюмета, безконтактни NFC плащания с Mastercard и Visa, както и забавните видео циферблати, които ви позволяват да сложите любимото си 10-секундно видео за фон.

AI екосистемата: Когато устройствата говорят помежду си

Заедно HONOR Magic V6 и HONOR Watch 6 създават перфектна хибридна екосистема. Можете да започнете деня си, преглеждайки здравния си отчет на китката, след което безпроблемно да преминете към огромния екран на сгъваемия телефон, за да планирате задачите си с Gemini. По време на срещи или разходки, часовникът дискретно управлява известията ви и следи нивата на стрес, докато телефонът кротко си почива в чантата, готов да се превърне в мощен работен инструмент в секундата, в която го разгънете.

Локални оферти, цени и наличности в България

Двата модела са налични в търговската мрежа в България от днес, 8 юли 2026 г., при всички официални партньори на бранда. Специално по повод пазарната премиера, HONOR стартира ексклузивни промоционални оферти, които ще продължат до 30 юли 2026 г.:

● HONOR Magic V6 (във версия с космическите 16GB RAM и 512GB памет и в три зашеметяващи цвята – черен, златен и червен) се предлага на специална цена от 2099 евро / 4105.29 лева (спестявате 200 евро от стандартната цена от 2299 евро). В комплекта получавате подарък смарт часовник HONOR Watch 6 (в черен цвят) и 12-месечна застраховка HONOR Care+ за безплатна еднократна подмяна на екраните при инцидент.

● HONOR Watch 6 дебютира самостоятелно в два цвята – черен (на стандартна цена от 199 евро / 389.21 лева) и кафяв (на цена от 219 евро / 428.33 лева). До 30 юли обаче можете да го закупите с 39.12 лева отстъпка, като в комплекта получавате и страхотен подарък – безжични слушалки HONOR Choice Earbuds Clip (черни).

Лятото е твърде късо, за да го прекарате в стрес около технологиите. Време е да вземете нещата в свои ръце, да отворите офиса на плажа и да оставите магията на HONOR да работи за вас.