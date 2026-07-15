Vivacom очаква феновете на Coca-Cola The Voice Tour във Варна с интерактивни игри и голяма награда

Vivacom ще бъде част и от втория концерт на Coca-Cola The Voice Tour 2026 и на 15 юли ще превърне Южния плаж във Варна в сцена на музика, летни емоции и незабравими преживявания. Със специалната зона „Vivacom EON: Ти си звездата“ посетителите ще могат да се включат в интерактивни игри, да се забавляват, да си създадат незабравими летни спомени и да спечелят атрактивни награди.

Гостите на събитието ще могат да се снимат и да се пренесат в света на киното чрез постери на любими филмови заглавия, достъпни в EON с пакета Arena Select. Сред тях са „Капитан Саблезъб и магическият диамант“, „Снежната кралица и принцесата“, „Писма до Жулиета“, „Бохемска рапсодия“, „Диаболик“ и други. Всеки участник ще получи своя персонализиран постер разпечатани на място като специален спомен от събитието по имейл или.

Освен това посетителите ще се потопят и в света на Vivacom GAME ON 2026 и новата мобилна игра „Кало Змея: Гръм & Run“, създадена специално за турнира. За първи път в турнира две вселени се срещат в една – Vivacom GAME ON 2026 влиза в света на родните митични супергерои от поредицата за деца „Кало Змея“ на Милен Хальов, а публиката на концерта ще може активно да участва в GAME ON вселената.

Посетителите на концерта ще могат да участват и в томбола за голямата награда на Vivacom тази година - приключение до една от три емблематични дестинации в Европа по избор – в Лондон, Мадрид и Рим. Победителят ще може да избере семейно приключение в увеселителен парк или филмово студио в една от европейските столици.

След успешните концерти в страната Coca-Cola The Voice Tour 2026 пристига във Варна с още повече музика и лятно настроение. Активностите ще започнат в 17:00 ч., а от 18:00 ч. сцената ще посрещне едни от най-популярните български изпълнители – Криско, Torino & Pashata, Атанас Колев, TITA, Алекс Колев, I.N.I., Tino и FYRE. За доброто настроение ще се погрижат още Remi Toin, DJ Theo и Nasi Svej, а Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с впечатляващото си изпълнение на барабани.