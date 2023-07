Русия пробва да се изключи от Интернет - резултатът е интересен

В нощта на 4 срещу 5 юли в страната са се провели редовни учения за осигуряване на стабилно, безопасно и цялостно функциониране на интернет, съобщиха за RBC.ru два източника от телекомуникационния пазар. Според един от тях по време на ученията "международният интернет е бил изключен".

Представителят на Роскомнадзор припомни, че според закона за стабилността на руския интернет въпросните учения трябва да се провеждат поне веднъж годишно. Запитан какви задачи са изпълнявали организаторите на ученията чрез изключване на международния сегмент на интернет, представителят не отговори. Без коментар темата оставиха и от Rostelecom, MTS, MegaFon и VimpelCom (марка Beeline).

Според анализа на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) за случилото се, Русия действително временно е прекъснала поне частично връзката с глобалния интернет по време на тест на своята система за "суверенен интернет" през нощта на 4 срещу 5 юли. Съобщава се, че тестът е попречил на руснаците да получат достъп до обичайните западни услуги, включително Google и Wikipedia, като същевременно е запазил достъпа до уеб услуги, хоствани от Русия. По-интересното е, че тестът вероятно е прекъснал връзката между някои руски правителствени служби, включително руските железници и руския федерален орган за ветеринарен и селскостопански надзор Росселхознадзор. Руските телекомуникационни оператори Megafon и Beeline също съобщават за прекъсвания по време на теста.

I may have found some data on the recent RU disconnection "test".



I can see a small drop in traffic for two RU mobile operators during the timeframe.



Maybe the test consists of blocking international traffic for just a portion of RU to identify outside dependencies. https://t.co/7Z9qom2LiX pic.twitter.com/ELQeefptTd