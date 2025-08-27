Samsung Galaxy S25 Edge вече в продажба в Yettel

Yettel обяви началото на продажбите на новия Samsung Galaxy S25 Edge, най-тънкият смартфон от серията Galaxy S до момента. Устройството впечатлява със своя изискан титаниев дизайн с дебелина само 5,8 мм и тегло 163 грама, както и с мощната 200 MP камера, Dynamic AMOLED 2X дисплей с QHD+ резолюция и интегрираните AI функции в One UI 7. Galaxy S25 Edge вече е наличен в търговската мрежа на Yettel и онлайн на yettel.bg в трите официални цвята - Леденосин титан, Сребрист титан и Черен титан.

Galaxy S25 Edge е изработен с титаниева рамка и ново поколение стъкло Corning Gorilla Glass Ceramic 2. Той предлага впечатляваща комбинация от елегантност, устойчивост и лекота, което го прави изключително удобен за ежедневна употреба. Смартфонът разполага с 6,7-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей с QHD+ резолюция и адаптивна честота на опресняване от 1 до 120 Hz. Благодарение на Vision Booster и ProScaler технологиите, картината е изключително ярка и детайлна дори на открито, а геймингът и видео съдържанието изглеждат по-реалистично от всякога.

Основната камера е 200 MP с оптична стабилизация и 2x оптично качество на приближаването, допълнена от 12 MP ултраширока камера и 12 MP предна камера. Подсилени от ProVisual Engine и Galaxy AI, тези камери дават възможност за естествени портрети, ясни нощни кадри и креативно редактиране с Generative Edit и Best Face. Audio Eraser пък премахва нежелани шумове от видеата за още по-професионални резултати.

Захранван от Snapdragon 8 Elite за Galaxy, S25 Edge осигурява върхова производителност и стабилност при натоварени задачи и игри. Батерията с капацитет 3900 mAh се зарежда до 55% само за 30 минути с 25W адаптер и поддържа както безжично зареждане, така и Wireless PowerShare. В комбинация с One UI 7 и Galaxy AI, устройството се превръща в истински интелигентен асистент, който улеснява работата, комуникацията и креативността.

Samsung Galaxy S25 Edge може да бъде комбиниран с план Total Unlimited MAX с месечен абонамент за първите 12 месеца 75,99 лв./ 38.85 евро и така клиентите на Yettel могат да се сдобият с устройството на цена от 1499,99 лв./ 766.93 евро в брой или на изплащане срещу 71.99 лв./ 36.81 евро месечно. Планът осигурява неограничен интернет в България с максимална скорост, както и неограничени минути за разговори у нас и в роуминг зона ЕС. Допълнително с плана клиентите получават еднократна отстъпка от 100 лв. (51,13 евро) за избрани смарт часовници, 6 месеца безплатна multiSIM услуга и три дигитални услуги по избор за 12 месеца.

Всеки, който избере Samsung Galaxy S25 Edge от Yettel, ще се възползва и от предимствата на „Смартфон вселена“ - специален пакет от услуги, който включва 3 години гаранция без допълнително заплащане вместо стандартните 2, възможност за застраховка „Смартфон протект“, достъп до сертифициран сервиз и богат избор от аксесоари. Така клиентите получават не просто нов телефон, а цялостна грижа и спокойствие за своето устройство.