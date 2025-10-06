Samsung Galaxy Watch8 Classic – Съвременен прочит на непреходната класика

Някога часовниците бяха просто инструмент за измерване на времето. Стрелки, циферблат, множество миниатюрни механизми, понякога изработени от луксозни материали. Идентичността им се крепеше основно на две неща – да показват вярно часа и да изглеждат елегантно на китката.

Днес смартчасовниците, които носим на ръката си, ни дават много повече. Информация за здравето ни, комуникация с близки, проследяване на физическата активност и организация на деня. Samsung Galaxy Watch8 Classic е доказателство, че всички тези модерни технологии могат да бъдат внедрени в тяло, което носи духа на непреходната класика.

Позната визия и усещане

Корпусът на Watch8 Classic е колкото стилен, толкова и функционален, защото има пръстен около екрана, който дава възможност за много прецизно управление. Усещането напомня за аналоговите часовници за гмуркане, но механичното движение тук ни позволява да управляваме съдържанието по екрана, без да го докосваме. Самият дисплей е по-ярък, което го прави лесно четим дори на силно слънце.

Използвани са много висококачествени материали – сапфир кристал за екрана, корпус от неръждаема стомана, а изключително здравата му конструкция е удостоена със сертификат за водо- и прахоустойчивост и може да издържа до 5 ATM налягане при потапяне. Всичко това осигурява защита при ежедневна употреба, екстремни спортове, надрасквания и износване с времето.

Здравословният начин на живот никога не е бил по-лесен

Смартчасовниците на Samsung са известни с възможността си да правят анализ на телесния състав. Поставяйки два пръста върху бутоните, можем да получим информация за показатели като мускулна маса, костна маса, процент телесни мазнини и други. Вградените сензори позволяват да се изготвя електрокардиограма, да се измерват сърдечния ритъм, нивото на кислород в кръвта, съдовото натоварване, температурата на кожата и още много показатели.

Наборът от спортни режими е толкова голям, че всеки би могъл да намери любимата си активност, дори тя да не е сред най-популярните избори. Вече има и AI инструменти като персонализиран „Sleep Coaching“ (съвети за съня), „Running Coach“ (треньор по бягане) и мониторинг на енергия (Energy Score), което прави устройството не просто тракер, а истински личен съветник. Асистентът Google Gemini също е наличен, така че получаваме цялото знание и възможности на изкуствения интелект направо на китката си.

Свързаност и независимост

В своя LTE вариант Galaxy Watch8 Classic не е просто аксесоар към телефона – той може да получава обаждания, съобщения и известия дори когато телефонът не е непосредствено до нас. Достъпът до интернет позволява и изтеглянето на популярни приложения, като Google Maps, Spotify, WhatsApp, Google Wallet и други, което прави самостоятелното използване на това устройство изключително пълноценно.

За да използваме мобилни данни от смартчасовника ни е необходим мобилен план. Тук чудесна работа може да ни свърши услугата multiSIM на Yettel. Ако имате абонамент към оператора, може да се използва eSIM карта за часовника, така че той да оперира със същия телефонен номер и параметри по вече сключения договор.

В мрежата на Yettel Samsung Galaxy Watch8 Classic е на цена от 1099,99 лв./ 562,42 евро или срещу 49,99 лв./ 25,56 евро на месец без условие за подписване на договор с абонаментен план.