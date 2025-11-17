Свободата да избираш: телефони с отстъпка, без договор

„Черен петък“ в Yettel продължава цял месец и носи намаления до 70%

Свободата има различни лица. За някои е пътуване без план, за други - ден без график, а за трети - просто възможността да избират сами. В свят, в който всичко идва „в пакет“, все по-рядко имаме усещането, че решението е изцяло наше. Затова е освежаващо, когато се появи оферта, която не поставя условия и ни дава точно това, което искаме. Точно такава е и новата възможност от Yettel. Два от най-желаните смартфона на пазара са с намалени цени от оператора, дори без подписване на план за мобилни услуги.

iPhone Air - красота, мощ и лекота

Има устройства, които не просто вършат работа, а се справят с бързина и финес. Едно от тях е iPhone Air. Той е лек, елегантен и проектиран да бъде толкова интуитивен, че сякаш мисли вместо нас. С вътрешна памет от 256GB и новият A19 Pro чип на Apple, този модел е създаден за хора, които снимат, творят и живеят на високи обороти.

Камерата на модела улавя света с изключителна детайлност, дисплеят е кристално ясен, а усещането за плавност е повече от удовлетворяващо. Независимо дали планираме следващото си пътуване, създаваме съдържание или просто се наслаждаваме на малките моменти, този смартфон е като естествено продължение на нашата креативност.

iPhone Air сега може да бъде закупен онлайн от сайта на Yettel със 100 лв. намаление в брой, без подписване на договор за мобилни услуги. До края на ноември цената му е 2246.90 лв. / 1148.82 евро, а доставката е безплатна за цялата страна.

Samsung S25 FE 5G - динамика без граници

Samsung S25 FE 5G е точният избор за всеки, който търси максимално добро представяне на оптимална цена. Със своите 256GB памет, мощен процесор и 5G свързаност, този модел е създаден за движение, приключения и живот в настоящия момент.

Дизайнът е изчистен и модерен, цветовете са живи и ярки, а камерата улавя света така, както го виждаме с очите си. Без излишна тежест, без компромиси. Това е телефон за онези, които искат технология, но и свобода. За хора, които знаят, че балансът между стил и функционалност не е мит, а реалност.

Моделът е с отстъпка от 250 лв., когато бъде поръчан от Yettel.bg и закупен в брой. Това означава, че в рамките на този месец е на цена от 1329.90 лв. / 679.97 евро, а операторът предлага и безплатна доставка за всички поръчки от своя сайт.

Месецът на промоциите

„Черният петък“ продължава цял месец в Yettel тази година. Освен двете споменати устройства, има още много смартфони, смартчасовници и безжични слушалки, които са на промоционални цени в сайта на оператора. Благодарение на предимствата на пакета „Смартфон вселена“, всички смартфони от портфолиото на оператора пристигат с 3 години гаранция, вместо стандартните 2. Освен това, всеки потребител може да сключи допълнителна застраховка за телефона си, да проверява състоянието му по всяко време със „Смартфон диагностика“ и да върне стар апарат в замяна на отстъпка за нов.