Зловещо: Приложение ни позволява да говорим с починали близки (ВИДЕО)

"Черно огледало" в реалния живот. Стартъп компанията 2Wai представи изкуствен интелект, който имитира разговори с починали. Приложението позволява на потребителите да въвеждат кадри на техен близък или познат, който е починал. Чрез изкуствен интелект се генерира аватар с външния вид на човека, който сме загубили, искаме да видим и да говорим с него.

ОЩЕ: AI войната, след която нищо вече няма да е същото

В промоционалното видео дигитална "майка" подкрепя дъщеря си по време на бременност, а години по-късно разговаря с порасналия си внук, който ѝ разказва за раждането на собственото си дете.

👀“Black Mirror” in real life — a startup launches AI copies of dead relatives



2Wai has unveiled an AI that imitates conversations with the deceased. In their promo video, a digital “mom” supports her daughter during pregnancy, and years later chats with her grown grandson, who… pic.twitter.com/QtSZMEsi1o — NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2025

Рекламата беше посрещната с много критики в социалните мрежи. "Демонично, нечестно и демонизиращо", пише един коментиращ. Друг пише: "Нищо не изразява състрадание така, както превръщането на нечия мъка в бизнес възможност".