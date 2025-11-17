Любопитно:

Зловещо: Приложение ни позволява да говорим с починали близки (ВИДЕО)

"Черно огледало" в реалния живот. Стартъп компанията 2Wai представи изкуствен интелект, който имитира разговори с починали. Приложението позволява на потребителите да въвеждат кадри на техен близък или познат, който е починал. Чрез изкуствен интелект се генерира аватар с външния вид на човека, който сме загубили, искаме да видим и да говорим с него.

В промоционалното видео дигитална "майка" подкрепя дъщеря си по време на бременност, а години по-късно разговаря с порасналия си внук, който ѝ разказва за раждането на собственото си дете.

Рекламата беше посрещната с много критики в социалните мрежи. "Демонично, нечестно и демонизиращо", пише един коментиращ. Друг пише: "Нищо не изразява състрадание така, както превръщането на нечия мъка в бизнес възможност".

