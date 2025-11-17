Новото момиче в "Ергенът: Любов в рая" се разочарова от първата среща (ВИДЕО)

Въпреки че най-скандалната участничка в "Ергенът: Любов в рая" официално си тръгна от предаването, това не означава, че нови лица няма да станат повод за нови неочаквани обрати. В деня след напускането на Шермин, докато всички се радват на спокойната обстановка край басейна, във вилата пристигна неочакван гост - 25‑годишната Габриела Митева, която преди това е живяла в Англия и се е върнала в България след личен провал във връзка.

Първо впечатление и първа среща

Повечето участници я посрещнаха сравнително топло: Радо се изяви като домакин и дори пръв ѝ предложи нещо за пиене, а някои от момичетата подходиха предпазливо и типично по женски - с леки предразсъдъци.

Новодошлата дойде с картичка и възможност за първа среща, на която избра да покани Тихомир.

След като той ѝ сподели в какви взаимоотношения е с Викторияр Габриела не остана с добро впечатление. "Поведението на Тихомир е мишкарско, а не мъжкарско", коментира Габи. Дали отношенията, които има с Виктория, ще попречат на инструктора да започне такива с новото момиче, предстои да разберем.

Габриела работи като customer support и е студент пети курс по право, но мечтае да стане гримьорка.

От продукцията я описват като симпатично наивна, забавна и екстровертна. Тя няма тайни и скрити мисли. Активна и нетърпелива. Ако хареса мъж, не се колебае да му го покаже. Склонна е да рискува за любовта и го прави.

"Търся човек, който не бива воден от егото, а от сърцето си, който е амбициозен, отговорен, джентълмен, който вече е готов да създаде семейство", сподели тя пред камерите.