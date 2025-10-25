Свързани в движение: как високоскоростният интернет на Vivacom подобрява преживяването във фитнеса

Грижата за себе си е новата нормалност. Все повече хора намират време за тренировки, движение и баланс, а фитнес залите и спортните центрове се превръщат в неизменна част от ежедневието на активния човек. Очакванията на клиентите се променят – те търсят не само качествена спортна среда, но и условия, които отговарят на дигиталния им начин на живот.

По време на тренировка всеки втори потребител използва мобилно приложение, стрийминг платформа или социални мрежи. Добрата свързаност вече не е екстра, а стандарт. Именно тук идват на помощ бизнес решенията на Vivacom. Сред тях е FiberNet BIZ – високоскоростният оптичен интернет от Vivacom, създаден за бизнеси с голям клиентски поток и високи технологични изисквания.

С FiberNet BIZ спортните центрове осигуряват бърз и стабилен интернет на цялата си територия – от зоната за кардио и свободни тежести до рецепцията и съблекалните. Връзката остава надеждна дори при голям брой потребители едновременно, без прекъсвания, забавяне или спад в скоростта. Това означава, че клиентите могат да следят тренировъчните си програми онлайн, да слушат музика без буфериране, да споделят моменти от залата в реално време или просто да останат свързани с работата и близките си, докато спортуват.

Усещането за технологичен комфорт допринася за по-добро преживяване по време на тренировка и създава стимул за по-редовни посещения. От своя страна, собствениците на обекти печелят по-дълъг престой, по-висока удовлетвореност и по-силна лоялност от страна на клиентите.

FiberNet BIZ позволява също така надеждна работа на системи за резервации, достъп и видеонаблюдение – всичко това без натоварване на мрежата или нужда от допълнителна ИТ поддръжка.

В конкурентна среда, където всяка подробност има значение, технологичната инфраструктура е част от имиджа и успеха на обекта. С помощта на Vivacom спортните зали могат да предложат съвременно изживяване, което работи в полза както на клиентите, така и на самия бизнес.