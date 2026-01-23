TikTok ще продължи да работи в САЩ, Тръмп приветства сделката

Президентът Доналд Тръмп приветства новото съвместно предприятие на TикТок, мажоритарно притежавано от американци и благодари на китайския президент Си Дзинпин за одобрението на сделката. Сделката позволи на платформата да продължи да функционира в САЩ. Американска частна инвестиционна компания и технологичен гигант, съоснован от Лари Елисън, който е съюзник на Тръмп, ще държат по 15% дял в американското съвместно предприятие.
Компанията майка на ТикТок в Пекин ще запази близо 20-процентен дял. Потребителските данни в платформата ще бъдат защитени съгласно американските разпоредби.
