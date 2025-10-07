Уроците по дигитална безопасност провокират децата да споделят и ги насочват към по-разумни решения в дигитална среда

Допълнителното образование на младите по онлайн сигурност носи дългосрочна полза за обществото, казва Радка Карарадова, преподавател по български език и литература в Дулово

„Нито родители, нито учители, нито близки и познати могат да наблюдават децата във всеки един момент, докато са в интернет. Затова уменията на подрастващите да разпознават заплахите и опасностите онлайн, както и да се справят с конфликтите в дигитална среда, трябва да бъдат целенасочено развивани“, казва Радка Карарадова, преподавател по български език и литература в Дулово, област Силистра, и участник в програмата „Безопасен интернет“.

Тя е сред близо 700-те учители от цялата страна, които през миналата учебна година се включват в обученията по онлайн защита, организирани от издателство Klett България в партньорство с Yettel и Центъра за безопасен интернет. Програмата „Безопасен интернет“ има за цел да подкрепи преподавателите с безплатни материали под формата на разработени уроци за използване в клас, достъпни в образователната платформа iZZI.

Желанието на Радка Карарадова да работи с децата е основната ѝ мотивация да се включи в програмата – да ги накара да говорят, да споделят с какво са се сблъсквали, да ги подготви по-добре за рисковите ситуации в онлайн пространството. Темата според нея е изключително наболяла сред младите и има нужда те да подобрят способността си да разграничават полезното съдържание в интернет, както и да разпознават по-добре рисковете. Затова тя разучава и прилага разработените уроци и материали, съобразени с особеностите на съответната възрастова група деца.

Реч на омразата и опасни предизвикателства – най-разпространените заплахи

Според наблюденията на Радка, сред най-разпространените заплахи за младите в интернет са онлайн тормозът и най-вече речта на омразата, неподходящите снимки и видеа, които децата гледат, порнографските материали, фалшивите профили, насилието в мобилните и компютърните игри, и изобщо пропагандата на насилие онлайн, както и популяризирането на различни зависимости и т.нар. предизвикателства в социалните мрежи, в някои случаи дори животозастрашаващи.

„Децата в пети клас са много уязвими, защото все още са наивни, нямат нужния житейски опит, не споделят с родителите си за проблемите и в същото време са уверени, че могат сами да се справят. Съвременните деца не са научени да споделят, а това води до неприятни последствия“, обяснява тя.

Надграждане на обучението по дигитална безопасност

Преподавателката споделя виждането си, че темата за онлайн сигурността на децата има потенциал да се включи по-интензивно в програмата и извън часовете на класа. Според нея има достатъчно други часове – като тези по информационни технологии, компютърно моделиране и други, в които да се застъпят различни аспекти от дигиталния свят.

„Да се повиши образователното ниво по отношение на технологиите – както на ползите, така и на рисковете – сред младите ще бъде от дългосрочна полза за обществото“, смята тя и добавя, че не говори само за киберзаплахи при работа с телефон или компютър, а и за опасности, които могат да се появят чрез изкуствения интелект и силната ни обвързаност с дигиталния свят.

Пресечната точка между дигиталната безопасност и други учебни дисциплини

„Материалите и уроците, част от програмата „Безопасен интернет“, изключително много ми помогнаха аз самата да мога да определям и да се справям с рисковите фактори“, споделя Радка и се шегува, че предоставените наръчници и методически указания са толкова обстойни, че сигурно би ѝ отнело цяла година да прочете внимателно всичко. Благодарение на тях успява да предприеме по-адекватни мерки в различни ситуации и да защити децата, особено от онлайн тормоз и реч на омразата. А това е един от най-големите проблеми, с които учениците се сблъскват твърде често в онлайн платформите. Тя планира да запознае и други класни ръководители с програмата и да ги насърчи да се включат, защото вярва, че има потенциал учители по различни предмети да интегрират темата за дигиталната безопасност под една или друга форма в своите часове, независимо от предмета, по който преподават. Например тя, като учител по български език и литература, настоява децата да спазват нормите на книжовния език и речевия етикет, когато общуват онлайн. „Обяснявам им защо не бива да използват жаргонизми, вулгаризми, цинизми. Старая се да ги уча да бъдат критични в общуването, да разпознават истинската от фалшивата информация и постоянно им давам примери“, споделя Радка.

При провеждането на уроците понякога се сблъсква с бурна реакция от страна на някои от децата, които смятат, че знаят по-добре и че това, което правят в интернет е съвсем безобидно и не заплашва тяхната сигурност или идентичност. В хода на часа обаче учениците плахо започват да споделят, че всъщност вече или те, или по-голям брат или сестра са изпадали в някакви подобни ситуации.

Ролята на връзката родител-дете – в основата е споделянето и доверието

Учителката с притеснение отбелязва, че родителите твърде често не са наясно за ситуациите, в които техните деца попадат в дигитална среда. Затова подчертава колко е важно те да намерят начин да се свържат с децата си, да изградят доверие. И когато поставят граници, да обяснят защо го правят. Когато въвеждат родителски контрол на телефоните например, със сигурност да им кажат, да им обяснят защо и че е за тяхно добро, да бъдат откровени с децата. „Насърчавам учениците да споделят с родителите си и постоянно им напомням, че те са техните най-добри приятели и че това са хората, които ще им помогнат в каквато и да е ситуация“, казва тя.

Какво предстои

През новата учебна година програмата „Безопасен интернет“ ще бъде разширена с нови уроци за по-големите ученици в 8., 9. и 10. клас. Те ще включват теми, свързани с поведението на тийнейджърите в онлайн среда – разпознаване на фалшиво и манипулативно съдържание, онлайн флиртове и разговори с непознати. Новите материали ще бъдат представени пред учителите на уебинари на 8 октомври.

Инициативата е част от дългогодишната програма на Yettel „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“. За изминалата 2024 г. тематичните уроци от програмата се радват на изключително голям интерес както от учителите, така и от учениците и само за няколко месеца са обучени над 26 000 деца и младежи.