„Вето-уреди за вграждане“ - 30 години смарт решения за дома

Какво стои зад успеха на бранд, заложил на интеграцията на нови технологии, устойчивост и стилен дизайн в съвременния български дом?

История, разказана от един от създателите на Вето ООД – Тони Танев.

Г-н Танев, Вето ООД е компания с 30-годишна история – период, в който българската икономика премина през сериозни трансформации. Как се създава и задържа устойчив бранд в толкова динамична среда?

С постоянство и ясна философия. Още в началото взехме решение, че ако искаме да сме дългосрочно на пазара, не можем да разчитаме на временни тенденции. Заложихме на качество, коректност и експертност. Така, за 30 години, изградихме бранда „Вето-уреди за вграждане“ – не просто като търговско име, а като знак за доверие и сигурност за клиента.

Днес пазарът на електродомакински уреди е силно конкурентен. С какво „Вето-уреди за вграждане“ успя да се отличи и да се наложи като разпознаваем бранд?

С подхода си. Ние не продаваме „уреди“, а решения за дома. Клиентът не идва при нас само за фурна или аспиратор, а за съвет как тези уреди да се впишат в интериора, как да работят ефективно и как да улеснят ежедневието му. Това ни отличи и ни помогна да се позиционираме като партньор, предлагащ експертен консулт и цялостни решения, а не като обикновен търговец.

Вие сте официален представител за България на световни лидери като гранитни мивки SCHOCK, италианските аспиратори FALMEC и проточни бойлери STIEBEL ELTRON. Какво стои зад избора на тези партньорства?

Изборът ни никога не е бил случаен. Работим само с брандове, които имат ясна визия за бъдещето – иновации, устойчивост и дизайн. SCHOCK е еталон за продукти с премиум качество, FALMEC съчетава италианска естетика с иновативни технологии, а STIEBEL ELTRON е символ на енергийна ефективност. Това са ценности, които напълно съвпадат с нашата философия.

Освен тях, портфолиото ви включва и множество утвърдени марки като Bosch, Neff, Whirlpool, Gorenje, Liebherr и др. Как поддържате баланса между разнообразие и високо качество?

Ние сме много взискателни. Всеки бранд, който предлагаме, трябва да отговаря на очакванията на съвременния клиент – надеждност, интелигентни функции и дълъг жизнен цикъл. Ние не търсим масовост, а стойност. Това е причината клиентите да ни се доверяват отново и отново.

Вие често подчертавате ролята на консултацията. Защо тя е толкова ключова за бизнеса ви?

Защото уредите за вграждане са инвестиция за години напред, а грешният избор може да създаде неудобства за дълго време. Затова залагаме на експертно обслужване – ежегодно нашият екип преминава регулярни обучения, за да е в крак с новите технологии и тенденции. Това е инвестиция, която правим всяка година и която реално се усеща от клиента.

Компанията работи активно с архитекти, интериорни дизайнери и мебелни производители. Каква е ролята на това партньорство?

Много важна. Залагаме на дългосрочни партньорства – както с крайни потребители, така и с доставчици, проектанти, интериорни дизайнери и търговци. Съвременният дом се планира като цялостна концепция, а не на парче. Когато сме част от този процес още на етап проект, можем да предложим най-добрите решения – както визуално, така и функционално. Това сътрудничество създава по-добри резултати за крайния клиент, защото добрият дизайн и иновативната технология трябва да служат на човека.

През 2025 г. открихте нов, по-голям шоурум в Пловдив. Какво означава това за развитието на бранда?

Това е логична стъпка в развитието ни. Новият шоурум е място, където хората могат да видят, да сравнят и да получат професионален съвет в реална среда. Не го възприемаме просто като търговско пространство, а като център за идеи и вдъхновение за съвременния дом.

Как виждате бъдещето на „Вето-уреди за вграждане“ и ролята компанията на българския пазар?

Виждаме го като естествено продължение на това, което правим вече 30 години – да създаваме по-умен, по-функционален и по-красив дом. Надграждаме професионалните компетенции на служителите си и нивото на клиентско обслужване в представителните ни фирмени магазини в София, Пловдив, Варна и Бургас, продължаваме да разширяваме търговската си мрежа и предлагаме безплатни доставки в цялата страна. Смарт технологиите ще стават все по-достъпни, а нашата задача е да ги превеждаме на разбираем език за клиента. Ако успеем да улесним ежедневието му и да повишим качеството му на живот, значи сме си свършили работата.

Устойчивото развитие е друг ключов аспект за нашата компания, залагаме на екологично отговорни решения, като предлагаме продукти с висок енергиен клас, отговарящи на високите изисквания за безопасност и енергийна ефективност.

Ако трябва с едно изречение да обобщите философията на Вето ООД?

Да предлагаме премиум качество, подкрепено с експертност и отношение, така както вече 30 години помагаме на българските домове да вървят в крак с бъдещето.