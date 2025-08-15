Vivacom с ексклузивна онлайн промоция на селекция 5G смартфони Samsung

До края на месеца Vivacom предлага ексклузивна онлайн промоция на селекция от 5G смартфони Samsung на цени от 5.10 € I 9.98 лв. в брой. Специалната оферта е валидна единствено в онлайн магазина vivacom.bg до 31 август в комбинация с плановете Unlimited 200 и Unlimited MAX от Vivacom.

С отстъпка се предлага Samsung Galaxy A26 5G – практичен избор за потребители, които търсят баланс между достъпна цена и надеждна производителност. Моделът предлага ярък 6,7-инчов Super AMOLED дисплей, 5G свързаност за бързо сърфиране и батерия с голям капацитет от 5000 mAh, осигуряваща целодневна работа. С основна камера 50MP, той позволява заснемане на ясни и детайлни снимки във всякакви условия.

Един от атрактивните смартфони в офертата е Samsung Galaxy A36 5G, който впечатлява с усъвършенстван тройно-камерен модул с основен сензор 50MP и оптична стабилизация, което гарантира отлични снимки и видеа дори при слаба светлина. 6,7-инчовият Super AMOLED дисплей с 120Hz честота на опресняване осигурява плавно движение при гледане на видео и игри. Устройството разполага с мощен процесор и 5000 mAh батерия с 45W бързо зареждане.

В промоцията е включен и Samsung Galaxy A56 5G – най-високият клас модел в серията с акцент върху мултимедийните възможности. Той идва с 6,7-инчов FHD+ Super AMOLED дисплей с яркост до 1200 нита и адаптивна честота на опресняване до 120Hz. Тройната камера с основен сензор 50MP и усъвършенстван ултраширок обектив е перфектна за креативни снимки и видеа. Батерията с капацитет 5000 mAh и 45W бързо зареждане поддържат интензивен режим на работа през целия ден. Моделът включва и стъклен протектор в комплекта, осигуряващ допълнителна защита.

Офертите са валидни при сключване на 24-месечен договор с плановете Unlimited 200 или Unlimited MAX от Vivacom. Плановете включват неограничени минути и неограничени мегабайти в 5G мрежата с най-голямо покритие в България[1], както и включени роуминг МB в 13 популярни дестинации извън ЕС. Сред тях са Албания, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Косово, Монако, Обединеното кралство, Русия, Северна Македония, Сърбия, Турция, Черна гора и Швейцария

Повече информация ще откриете тук.

[1] Победител в категория “5G Coverage Experience” според доклада Mobile Network Experience на Opensignal за България от януари 2025 г.. © 2025 Opensignal Limited. Повече на vivacom.bg.