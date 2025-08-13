Yettel добавя адаптер към всяка онлайн покупка на iPhone през август

През целия август клиентите на Yettel, които изберат нов iPhone от онлайн магазина на оператора, ще получат допълнително адаптер. Не се изисква промокод – зарядното устройство се добавя автоматично в количката веднага след избора на смартфон. Офертата може да се ползва до 31 август 2025 г. и важи за всички модели iPhone, налични на Yettel.bg, до изчерпване на количествата.

В онлайн магазина на Yettel клиентите могат да избират измежду най-новите смартфони на Apple – от стилния iPhone 16 и неговите Pro и Plus варианти до по-достъпни предложения като iPhone 15 и iPhone 14. Всички устройства се предлагат както в брой, така и на лизинг с абонаментни планове Total и Total Unlimited. Пазаруването в онлайн магазина на Yettel е лесно и сигурно, а доставката след това е напълно безплатна.

С настоящата оферта, към всяка онлайн поръчка на iPhone клиентите получават и оригинален Apple 20W USB-C адаптер за бързо зареждане. Това компактно и удобно зарядно устройство е съвместимо с всички модели iPhone и iPad, които поддържат USB-C зареждане, включително най-новите поколения. Адаптерът предлага мощност от 20W и осигурява изключително бързо зареждане у дома, в офиса или в движение. В комбинация с подходящ кабел, възвръщането на заряда до 50% отнема само около 30 минути. Стойността на зарядното устройство в търговската мрежа е 61,99 лв./31,69 евро, но до края на август клиентите на Yettel го получават без допълнително заплащане заедно с всеки модел iPhone.

При закупуване на смартфон от Yettel, клиентите автоматично получават и достъп до „Смартфон вселена“ – специален пакет с услуги с добавена стойност. Той включва тригодишна гаранция без допълнителни такси, възможност за застраховка срещу счупване или кражба с първа вноска за сметка на оператора, достъп до сертифициран сервиз на Yettel и услуга за провеждане на отдалечена диагностика, чрез която може да се проследи техническото състояние на устройството. А когато дойде моментът за нов телефон, клиентите могат да върнат стария си модел чрез програмата „Рециклирай и спести“ и да получат отстъпка при покупка на нов.