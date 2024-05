Yettel и БТС с пет отличия от IAB MIXX Awards 2024 за дигитализацията на 100-те национални туристически обекта

Българския туристически съюз (БТС) и Yettel дигитализираха 100-те национални туристически обекта през есента на миналата година и пренесоха хартиената книжка в телефона – в приложението на Yettel, което е отворено за всички потребители, без значение дали са клиенти на оператора. Чрез него потребителите могат да събират виртуални печати от обектите и да се запознаят със значими за страната ни забележителности по един модерен и дигитален начин.

В дигиталната версия на 100-те туристически обекта могат да бъдат открити профилите на всички 176 обекта, част от Движението, които предоставят важна и полезна информация за посетителите като локация, работно време и др. В профилите на част от обектите са добавени и любопитни аудиоразкази, както и впечатляващи видеоистории.

Кампанията се реализира в партньорство с творческата агенция guts&brainsDDB и се стреми да направи 100-те туристически обекта по-атрактивни и достъпни, особено за младите потребители, които разчитат на дигиталните технологии, за да общуват и да се забавляват. Проектът е дългосрочен и телекомуникационният оператор, в партньорство с БТС, постепенно ще добавя нови интерактивни функции в своето приложение, които да увеличат интереса към културно-историческото наследство на страната.

Инициативата на Yettel и БТС спечели награди в пет категории на IAB MIXX Awards 2024 – първо място в Digital Craft, второ място в Best Integrated Campaign и трето място в Lead generation campaign, Creative Effectiveness и UX/UI Journey design&experience. Това е поредно признание на кампанията, след като тя бе отличена със специална награда за иновация в туризма от Министерството на туризма, приз за „Интелигентна туристическа дестинация“ от SMARTOURISM.BG и второ място в категория „Специално събитие или лансиране“ на BAPRA Bright Awards 2024.