Yettel предлага новата Galaxy A серия на Samsung с оферта за безлихвен лизинг

Новата А серия на Samsung вече се предлага в мрежата на Yettel. Моделите Galaxy A57 5G и Galaxy A37 5G могат да бъдат закупени в магазините на телекома, в електронния магазин и директно през приложението Yettel. До 30 април 2026 г. или до изчерпване на количествата устройствата са с 0 евро/ 0 лв. лихва за 24 месеца.

Новите попълнения в Galaxy A серията съчетават модерна визия, 50MP камера с Nightography технология, 120Hz дисплеи и 5G свързаност за модерно мобилно изживяване. Серията интегрира Awesome Intelligence с AI функции и гарантира до 6 години софтуерна поддръжка и сигурност.

Ако бъдат поръчани от Yettel, устройствата идват и с редица допълнителни предимства – част от пакета услуги „Смартфон вселена“. Сред тях са 3-годишна гаранция без допълнително заплащане вместо стандартните 24 месеца, възможност за сключване на застраховка срещу кражба или повреда с включена безплатна първа вноска, както и поддръжка в собствения сервиз на Yettel с осигурено заместващо устройство. В края на жизнения цикъл на устройството съществува опция за рециклиране, срещу която се предоставя отстъпка при покупка на нов модел.

Galaxy A57 5G във версии със 128 и 256GB памет се позиционира като по-усъвършенствания модел в серията, съчетавайки елегантен дизайн с висока производителност и разширени AI възможности чрез платформата Awesome Intelligence. Устройството работи с най-новата версия на потребителския интерфейс One UI 8.5 и предлага интелигентни функции, които улесняват ежедневието – от автоматична транскрипция и обработка на съдържание до интуитивно търсене и бърз достъп до информация. Моделът е създаден с фокус върху плавната работа и едновременното изпълнение на множество задачи.

При камерата Galaxy A57 5G надгражда значително с усъвършенствана обработка на изображенията и AI оптимизации, които гарантират ясни, детайлни и балансирани кадри при различни условия. Основният 50MP сензор, комбиниран с подобрена Nightography технология, позволява заснемането на качествени снимки и видеа дори при слаба светлина. Батерията с капацитет 5000 mAh осигурява до два дни работа, а бързото зареждане и подобреното охлаждане правят устройството подходящо както за интензивна употреба, така и за създаване на съдържание в движение.

Galaxy A57 е наличен в четири страхотни цвята – Сиво, Тъмносиньо, Леденосиньо и Люляк.

Galaxy A37 5G, във версии със 128 и 256GB памет, предлага балансирано потребителско изживяване, комбинирайки модерна визия, надеждна производителност и достъп до ключови AI функционалности. Благодарение на Awesome Intelligence, моделът улеснява ежедневните задачи чрез интелигентни инструменти за търсене, редактиране и управление на съдържание. Интеграцията с асистенти като Bixby и Gemini позволява по-интуитивна работа и по-бърз достъп до информация, което прави устройството практично решение за динамичното ежедневие.

Камерата на Galaxy A37 5G също разчита на 50MP основен сензор и AI-базирана обработка на изображенията, която оптимизира сцените и подобрява цветовете и детайлите. Поддръжката на Nightography гарантира добри резултати при нощна фотография, а допълнителните обективи разширяват възможностите за креативни снимки. Устройството разполага с голям Super AMOLED дисплей с 120Hz опресняване, защита IP68 и дългосрочна софтуерна поддръжка, което го превръща в надежден избор за потребители, търсещи функционалност и издръжливост в дългосрочен план. Цветовете, в които е наличен Galaxy A37 са Въглен, Бяло, Лавандула и Сивозелено.