В Испания се прехласнаха по Хулио Веласкес, но допуснаха голяма грешка

В родината на треньора на Левски Хулио Веласкес се прехласнаха по работата му по родните терени, но допуснаха грешка. Испанското издание "AS" публикува специален материал, в който отчете успехите му начело на "сините". През миналия сезон Веласкес изведе отбора до първа титла в Първа лига от 17 години насам. По този начин Левски прекъсна серията от 14 поредни триумфа на Лудогорец. Това, което изглеждало като "утопична мечта, особено при бюджет, почти пет пъти по-малък от този на "сините", е факт благодарение на Веласкес, пишат в Испания.

В Испания заляха с похвали работата на Веласкес в Левски

"Трябваше да минат 17 години, за да могат столичани отново да мечтаят. 17 години, в които отборът преминаваше през сезоните безславно, губейки всякаква надежда да се бори отново за първото място в България. Всичко това се промени с пристигането на Хулио Веласкес", пише "AS". След като изведе тима до титла, Веласкес го доближи и до класиране в основната фаза на Шампионска лига. "Сините" загубиха единствено във финалните плейофи от квалификационната фаза, след като отстъпиха с 0:4 от гръцкия АЕК.

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От местното издание подчертават резултатите, които е постигнал отборът през миналата кампания - 25 победи, 6 равенства и само 5 загуби. След това идва и грешката. От "AS" пишат как стадионът на "сините" - "Васил Левски" се е превърнал в непревземаема крепост. Както е известно, Левски играе домакинските си срещи на стадион "Георги Аспарухов". Вероятно грешката идва от там, че "сините" изиграха най-важните си срещи в Европа на Националния стадион.

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