БФС ще търси новия национален селекционер в чужбина

Ръководството на Българския футболен съюз е изправено пред пореден казус, свързан с националния отбор на България. Селекционерът на "лъвовете" Александър Димитров подаде оставка, след като тимът продължи с неубедителното представяне под негово ръководство. България допусна първото в историята си поражение от Люксембург, а след това не успя да победи и Естония в групата на Лигата на нациите, в която се целеше към първото място.

БФС търси постоянен заместник на Александър Димитровв чужбина

За националите предстоят още две срещи от настоящата международна пауза. На 2 октомври, събота, те ще гостуват на Исландия в Рейкявик, а няколко дни по-късно, на 6 октомври, ще пътуват до Люксембург. След като БФС прие оставката на Димитров, реши, че Атанас Рибарски ще води отбора в тези мачове. Той е селекционер на юношеския национален тим до 19 година, а като ангажиментът му към мъжете ще бъде само за тези двубои.

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Според медиите в страната, няма значение как ще завършат тези два мача, тъй като Рибарски със сигурност ще бъде заменен. "Мач Телеграф" пише, че Българският футболен съюз търси чуждестранен специалист, когото да назначи за постоянен наследник на Александър Димитров. Очаква се родната централа да избере новия селекционер скоро, тъй като следващата международна пауза ще бъде през ноември. Тогава "лъвовете" ще домакинстват на Исландия и ще гостуват на Естония в последните си сблъсъци от групата.

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