Кристиано Роналдо е изправен пред сериозно наказание след напускането на Португалия

Легендарният Кристиано Роналдо може да получи продължително наказание, след като напусна внезапно националния отбор на Португалия вследствие на бурен конфликт с главния треньор Жорже Жезус. Опитният нападател взе решение да си тръгне от лагера в Копенхаген, след като остана на резервната скамейка в мача срещу Норвегия. Съгласно дисциплинарните правила на федерацията, напускането на международни задължения без валидно основание излага опитния нападател на риск от продължително отстраняване, както и от финансова санкция. Португалската икона е изправена пред отстраняване за срок до шест месеца.

Кристиано Роналдо може да отсъства до 6 месеца

Заплахата от официални дисциплинарни мерки е изрично посочена в кодекса за поведение на управляващия орган. По отношение на неразрешените отсъствия от международни задължения, както правилата на Португалската футболна федерация гласят: "Всеки играч, който, след като е бил надлежно повикан, се откаже или не се яви на тренировка, мач или каквато и да е дейност на националните отбори или свързана със спортното представяне на ФПФ или Португалия без основателна причина, се санкционира с отстраняване от един до шест месеца и, допълнително, ако е професионален играч, с глоба между 500 и 1 000 евро."

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Конфликтът избухна, след като Жезус остави нападателя на пейката като неизползвана резерва в мача срещу Норвегия, а след това затвърди своята селекционна политика по време на пресконференцията преди мача в Копенхаген. Без да се впечатли от статута на ветерана, Жезус заяви: "Мога да обещавам каквото си искам. Аз съм мениджърът. Аз съм треньорът и казах на играча, че няма да играе. Ще го сложа на пейката. Ако имам нужда от теб за 30 минути, ще играеш, а ако не - няма. Никой играч никога няма да ме накара да променя решението си. Нито той, нито някой друг във футбола. Нито пък някой президент. Никога, абсолютно никога."

Тактическият конфликт ескалира незабавно на тренировъчното игрище, като нападателят бойкотира тренировката в сряда веднага след изказването на мениджъра. След като пропусна тренировката, продължителното отсъствие на нападателя доведе до окончателното му изключване от състава за мача в четвъртък. Сега "мореплавателите" трябва да се справят с мача в четвъртък срещу Дания в Копенхаген, преди домакинската среща в неделя срещу Норвегия. Тази двойка двубои от Лигата на нациите представлява решаващ тест за авторитета на Жезус, който ще се опита да води отбора си без най-резултатния играч в историята на страната.

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