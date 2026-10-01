След ерата "Чолаков": Върховният административен съд вече има трети временен председател

Председателят на Седмо отделение на Върховния административен съд (ВАС) съдия Ваня Анчева беше определена от Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) за изпълняващ функциите председател на ВАС за следващите шест месеца. Тя поема поста от съдия Любомир Гайдов и става третият временен председател след напускането на Георги Чолаков като ръководител на съда през есента на 2025 г. На 14 октомври миналата година той бе наследен от Мариника Чернева с решение на Съдийската колегия на ВСС.

Гайдов по-късно пое поста от Чернева, защото според промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ) един и същ човек не може да изпълнява длъжността временен ръководител на едно от висшите съдилища за повече от 6 месеца. Именно промените в ЗСВ принудиха дългогодишния председател Чолаков да напусне поста си. Неговият 7-годишен мандат изтече на 22 ноември 2024 г., след което той ръководеше извън мандат.

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Все още предстои провеждане на конкурс за избор на титуляр на поста.

Снимка: Георги Чолаков

Коя е Ваня Анчева?

Съдия Ваня Анчева е завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1988 г., а през 2013 г. придобива образователно-квалификационна степен “Mагистър” по “Международни отношения - Право на ЕС” на същия университет.

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Ваня Анчева е съдия във Върховния административен съд от 24 години и 10 месеца, а от 2014 година досега е председател на Седмо отделение. Общият ѝ юридически стаж е над 38 години, гласи визитката ѝ, разпространена от пресцентъра на ВАС.

Преди постъпването си във Върховния административен съд е работила като съдия в Софийски апелативен съд и Софийски окръжен съд. В периода 1991-1994 г. е работила в Районен съд - Пирдоп, където последователно е заемала длъжностите районен съдия и председател на районен съд.

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