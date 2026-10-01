Жесток удар по Джани Инфантино - собствената му родина се отрече от него

Страната, в която се намира международната централа на ФИФА, обърна гръб на Джани Инфантино. В болезнен и безпрецедентен удар Швейцарската футболна асоциация оттегли пълната си подкрепа за кандидатурата му за нов мандат като президент, като отправи остри критики към начина, по който той управлява и ръководи футбола. Централният комитет на асоциацията потвърди промяната в официално изявление за пресата. През юни миналата година тя подкрепи местния кандидат. Сега обаче няма да го подкрепи на предстоящите президентски избори през март 2027 година.

Швейцария оттегли подкрепата си към Инфантино

Швейцарската футболна асоциация обясни, че решението е взето след цялостна преоценка на събитията от последните няколко месеца. В позицията се сочи още: "От наша гледна точка няколко събития повдигат фундаментални въпроси относно лидерството, управлението, прозрачността и процесите на вземане на решения във ФИФА." Един инцидент се открои. В изявлението се посочват въпроси, свързани с яснотата на правилата и честността на състезанията в случая с Балогун - препратка към отмяната на червения картон на американския нападател преди мача от 1/8-финала на Мондиал 2026. Тази намеса на Инфантино дойде след обаждане на президента на САЩ Доналд Тръмп.

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Президентът на Швейцарската футболна асоциация Питър Кнебел заяви, че очаква ръководството на ФИФА да спазва най-високите стандарти за прозрачност, проследимост и институционална отчетност. Той подчерта, че не може да поеме отговорност за продължаване на подкрепата за кандидатурата на Джани Инфантино. Въпреки остротата на изявлението, федерацията е наясно със собствената си позиция. Като орган, представляващ страната, в която се намира седалището на ФИФА, тя се ангажира да продължи да настоява за прозрачност, надеждни структури, процеси на вземане на решения, основани на правила, и насърчаване на обединена и етична международна футболна общност.

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