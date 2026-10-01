Убийството на Илиян Филипов:

В МВР са сигурни, че са хванали убиеца на Илиян Филипов

01 октомври 2026, 11:09 часа 1024 прочитания 0 коментара
Снимка: Стопкадър/ Nova
В МВР са сигурни, че са хванали убиеца на Илиян Филипов

"За нас няма съмнение, че сме задържали физическия извършител на убийството на Илиян Филипов." Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента, посветено на убийството в Пловдив на собственика на транспортната компания ПИМК и футболен клуб Ботев Пловдив.

Демерджиев потвърди, че задържаният 51-годишен Славчо Мегеров е заподозрян като физическия извършител на престъплението. Той е бивш служител на една от транспортните фирми на Филипов и е с криминално минало. Мъжът беше арестуван вчера край столичния хотел "Хемус" от тежковъоръжени полицаи. Той е бил в черно "Ауди" със софийска регистрация.

Полицията остана часове на мястото на ареста, докато криминалисти извършваха оглед на автомобила. Националните телевизии излъчваха кадри на живо, на които се виждаха служители с бели защитни облекла, които претърсват колата и вземат проби от лявата врата и волана. Още: "Да оставим сложните обяснения по-встрани": Теза, че убийството на Филипов е непрофесионално

В парламента Демерджиев заяви, че разследването се работи по всички версии и се проверява дали има и други съпричастни към убийството лица.

"Бяха извършени много знакови убийства в годините, които останаха неразкрити, те останаха неразкрити, не защото не можеха да бъдат разкрити, а заради липса на достатъчно мотивирана и задълбочена работа", заяви вътрешният министър.

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Той разказа, че след подаването на сигнала за убийството е бил уведомен от областния директор на дирекцията в Пловдив. Веднага са били информирани председателят на ДАНС и директорите на всички структури на МВР.

"Включихме и силите на Гранична полиция. Работата продължи през цялата нощ и в рамките на часовете, след като започна да се развива денят, ние имахме идея кого търсим. Бяха предприети мероприятия по задържането на установения, който беше задържан вчера в София", каза Демерджиев. Още: Криминалист изложи нова версия за убийството на Илиян Филипов

По думите му се проверяват и "обстоятелства за различни връзки между лица и групи".

Демерджиев похвали ДАНС за работата по случая, без да уточнява какво точно е било участието на агенцията в разследването. В същото време той призова прокуратурата да работи по-бързо, като посочи, че МВР регулярно предоставя материали и доказателства.

Разследващите проверяват и дали преди убийството е имало сигнали или данни, че Филипов се е чувствал застрашен. На въпрос дали в МВР има информация за подобни сигнали Демерджиев отговори: "Няма при нас". Той обаче уточни, че се проверяват и други обстоятелства, включително евентуални конфликти.

Вътрешният министър беше попитан и за разминаването между първоначално разпространен кадър от охранителна камера, на който се вижда по-слаб мъж, и външния вид на задържания, който е значително по-едър. Още: След убийството на Филипов: Смут сред собствениците в един от строящите се мега комплекси в София

Демерджиев заяви, че няма да допусне спекулации по случая. По думите му не е ясно кой какви кадри е гледал, но всички служители, работили по разследването, са убедени, че задържаният е физическият извършител, тъй като срещу него има множество доказателства.

Министърът отрече и информацията, че е бил юридически представител на убития Илиян Филипов или на неговата компания ПИМК.

По време на изслушването Демерджиев представи подробна справка за криминалните регистрации и присъдите на задържания. Велислав Величков от "Продължаваме промяната" попита дали човек с подобно криминално минало е бил наблюдаван от службите, включително за евентуални връзки с бизнесмени и политически лица.

Демерджиев насочи въпроса към прокуратурата, която според него трябва да установи дали има други съпричастни лица.

На друг въпрос дали Илиян Филипов е помагал в кампанията на "Прогресивна България", вътрешният министър отговори: "Не ми е известно".

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Иван Демерджиев Илиян Филипов Славчо Мегеров
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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