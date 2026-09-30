Кой ще ни пази от полудял ИИ? Тръмп и индустрията с нова декларация, въпросителните се набиват на очи (ВИДЕО)

"За да има позитивно бъдеще за американците и света, вярваме, че всяка компания е отговорна за развитие на свои собствени стандарти за безопасност по начин, които изгражда доверие с клиентите и обществото. Това започва със следното – всяка компания, която обучава и въвежда нови модели, трябва да има стабилни вътрешни процеси и контрол, за да гарантира, че технологията ѝ работи по предназначение и че всички проблеми се идентифицират и разрешават своевременно. Следователно, в допълнение към всички други предпазни мерки, ние вярваме, че всяка компания трябва да внедри следните четири нива на контрол и одити:

Внедряване на стабилни вътрешни механизми за контрол и за наблюдение на възможностите и съгласуваността на (ИИ) моделите ѝ по време на обучение и внедряване в области като киберсигурност, биосигурност и химически заплахи. Трябва да има гаранции, че моделите не хакват или не осъществяват достъп до технически системи по непредвидени начини. Овластяване на вътрешен екип, който да гарантира, че всички механизми за контрол и мониторинг работят по предназначение и че всички проблеми се отстраняват. Партньорство с независим външен одитор или оценител, за да се извършат независими оценки дали контролните механизми, мониторингът и откриването на проблеми работят по предназначение. Всяка компания трябва да определи независима комисия от борда на директорите си, която да наблюдава и получава доклади от екипите, управляващи контрола, както и от вътрешните и външните одитори и оценители. Комисията трябва да гарантира, че всички установени проблеми са отстранени.

(Подписалите декларацията) компании ще се срещат редовно, за да установят стандарти и най-добри практики за подобряване на безопасността на своите системи. С течение на времето може да има смисъл тези стъпки да бъдат кодифицирани в закони или разпоредби. Независимо дали това се изисква от компаниите, ние вярваме, че прилагането на тези контролни механизми и одити е от решаващо значение за осигуряване на безопасно бъдеще за всички и всяка от нашите компании е ангажирана да го направи".

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Trump meets with AI company CEOs at the White House. pic.twitter.com/ihTtYH9QtP — Clash Report (@clashreport) September 29, 2026

Това е на практика пълният текст на декларация, която беше подписана след среща на американския президент Доналд Тръмп в Белия дом с най-големите представители на индустрията. На срещата присъстваха Илон Мъск, Марк Зукърбърг (Meta), Джеф Безос (Amazon), Дженсън Хуанг (Nvidia), Дарио Амодей (Anthropic), Сундар Пичай (Google) и Алекс Карп (Palantir). Декларацията беше подписано от Тръмп, Мъск, Зукърбърг, Хуанг, Амодей, Пичай и президента на OpenAI Грег Брокман.

Trump releases document agreed to by AI executives at White House on Tuesday. pic.twitter.com/QjqjXyw3Vo — Clash Report (@clashreport) September 29, 2026

На този фон, Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която изкуственият интелект вече не се нарича изкуствен (ИИ, AI), а "суперинтелект" (Super Intelligence – SI). В заповедта Тръмп се хвали, че като спечелил втори мандат в Белия дом, "веднага" отменил "вредящите" ограничителни политики на администрацията на предшественика си Джо Байдън спрямо развитието на ИИ. САЩ са световен лидер в ИИ и ще останат такъв, гласи езикът на заповедта.

Достатъчно ли е?

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс настоя, че трябва да упражняваш отговорност за това, което създаваш – за собствения си продукт. По думите му, не трябвало американското правителство да създава регулации, а ти да носиш отговорност. "Ако изграждаш нещо ужасно, тогава спри и направи нещо хубаво – не идвай при правителството за помощ (с регулации)", каза той. И добави, че много американци мислят за ИИ като за "Скайнет" (компанията, която създаде терминаторите в едноименната филмова класика "Терминатор") и че терминаторите ще дойдат и ще ни завладеят, ще поемат контрол над ядрените оръжия. Няма да се случи, увери Ванс - Още: OpenAI спря обучението на нови модели след серия от инциденти

JD Vance on AI:



A lot of people who are developing the frontier AI models come out and say, “Oh my God, this is a terrible, terrible thing we’re building.”



If you’re building a terrible, terrible thing, then stop and build something good.



It’s like a kid who just can’t stop… pic.twitter.com/yXykc2AkgQ — Clash Report (@clashreport) September 29, 2026

JD Vance on AI:



I think a lot of Americans, when they think of AI or SI, they think, “Oh, my God. This is Skynet,” right?



They think the Terminators are going to come and take over everything and, you know, take over our nuclear weapons and have the robots running around… pic.twitter.com/ev956FNojD — Clash Report (@clashreport) September 29, 2026

Междувременно основателят на Microsoft Бил Гейтс предупреди, че нивото на осъзнаване какво представлява ИИ и какви са рисковете извън експертите и индустрията е много ниско. "Затова говоря колкото мога – не можеш да разчиташ на индустрията да се саморегулира, лудост е", заяви той и попита дали трябва да чакаме, докато някоя кибератака не доведе до милиони жертви и тогава да се сетим да наложим регулации или ще сме достатъчно умни да го сторим преди това - ОЩЕ: Бил Гейтс предупреди кое е най-страшното за ИИ, докато САЩ и Русия действат в синхрон да е по-зле (ВИДЕО)

Bill Gates on AI:



It’s fair to say that outside of the industry, the awareness of the dangers of AI is extremely low. And you can say that of academia, you can say that of think tanks, you can say that of policymakers, politicians.



And part of the reason that I’m speaking so… pic.twitter.com/kJ0AsZ7yiS — Clash Report (@clashreport) September 29, 2026