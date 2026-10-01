След Чехия, и Исландия гласува, че не иска да участва на "Евровизия" в България

След като стана ясно, че Чехия няма намерение да участва в "Евровизия 2027", изглежда, че още една държава няма да вземе участие в конкурса, който ще се проведе в Бургас през май догодина.

Изглежда, че Исландия ще остане извън конкурса за втора поредна година, тъй като на заседанието на Съвета на директорите на исландския обществен радио- и телевизионен оператор RÚV, което се проведе в сряда следобяд в Рейкявик, 6 от 9-те членове на Съвета гласуваха в подкрепа на продължаването на бойкота на конкурса.

За разлика от Чехия, която се отказва от участие заради бюджетни съкращения, казусът с Исландия е принципен - заради участието на Израел

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По-конкретно, според протокола от заседанието членовете на Управителния съвет са поискали от директора на обществения оператор да информира EBU, че Държавното радио няма да участва в "Евровизия" през 2027 г., ако е предвидено Израел да участва.

"Долуподписаните членове на Управителния съвет настояват генералният директор да уведоми EBU, че Националната обществена медия (RÚV) няма да участва в "Евровизия" през 2027 г., освен ако на Израел не бъде забранено да участва в конкурса. С настоящото се потвърждава предишният призив към EBU за изключване на Израел от състезанието и се отправя искане към генералния директор да повтори тази позиция", гласи решението.

Диля Амундадотир Зоега, член на Борда на директорите на RÚV, публикува част от протокола от заседанието в личния си профил във Facebook и сега се очаква окончателното съобщение относно това дали Исландия ще участва в "Евровизия 2027".

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