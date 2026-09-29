Yettel предлага 50% отстъпка на избрани смарт устройства при покупка на смартфон от серията Redmi Note 17 Pro

Kлиентите могат да изберат между Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro или 43-инчов QLED телевизор Xiaomi TV A Pro 2026 на половин цена

Новото поколение смартфони Redmi Note 17 вече е на българския пазар, а Yettel допълва предложенията си за серията с нова кампания за двата Pro модела. До 16 октомври 2026 г. при покупка на XIAOMI Redmi Note 17 Pro 5G 256GB или XIAOMI Redmi Note 17 Pro Max 5G 512GB клиентите могат да добавят към смартфона устройство за дома с 50% отстъпка.

Изборът е между Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro EU, който в рамките на кампанията се предлага за 148 евро с ДДС, и Xiaomi TV A Pro 43 2026 QLED, чиято цена с отстъпката е 189,95 евро с ДДС. Така клиентите могат да изберат между устройство за по-лесна грижа за дома и телевизор за споделено семейно забавление.

Двата модела от серията Redmi Note 17 поставят акцент върху издръжливостта и дългата работа с едно зареждане.

Redmi Note 17 Pro 5G и Redmi Note 17 Pro Max 5G разполагат с големи 6,83-инчови AMOLED дисплеи с честота на опресняване до 120 Hz и пикова яркост до 3500 нита, което ги прави удобни за видео, социални мрежи, игри и работа със съдържание, включително на открито. Дисплеите са защитени с Corning Gorilla Glass Victus 2, а конструкцията REDMI Titan Structure и защитата IP66 и IP68 дават повече сигурност при ежедневна употреба.

Redmi Note 17 Pro Max 5G е подходящ за потребители, които използват смартфона по-интензивно за снимки, видео, игри и работа с повече приложения. Моделът предлага по-висока производителност, 50 MP основна камера с оптична стабилизация и възможност за 4K видеозапис. Към това се добавят AI инструменти за обработка на снимки, премахване на нежелани обекти и редактиране на портрети.

Redmi Note 17 Pro 5G предлага сходно изживяване в по-балансирана конфигурация. Той също разполага с 50 MP основна камера с оптична стабилизация, AI функции за снимки и голям AMOLED дисплей. Моделът е подходящ за хора, които търсят надежден смартфон за комуникация, снимки, стрийминг и ежедневна работа, без непременно да се нуждаят от най-високата производителност в серията.

Сред основните предимства и на двата модела са големите батерии. Redmi Note 17 Pro Max 5G е с капацитет 9210 mAh и 100W HyperCharge, а Redmi Note 17 Pro 5G – с 8340 mAh и 67W HyperCharge. По данни на Xiaomi това позволява до три дни типична употреба при Pro Max и над два дни при Pro модела. Това е предимство за хора с динамично ежедневие, които прекарват дълго време извън дома и искат да разчитат по-малко на зарядното.

Робот прахосмукачка или 43-инчов QLED телевизор

Едната възможност в кампанията е Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro EU – решение за хора, които искат да отделят по-малко време за ежедневното почистване. Тя комбинира сухо почистване и моп, като LDS лазерният сензор картографира помещенията и разпознава килими, а системата срещу заплитане на косми улеснява поддръжката. С до 180 минути работа с едно зареждане роботът е подходящ и за по-големи жилища, като може да преодолява препятствия с височина до 2 см. Устройството се управлява през приложението Xiaomi Home, така че почистването може да бъде планирано и контролирано дистанционно.

Xiaomi TV A Pro 43 2026 QLED е предложение за потребители, които търсят компактен телевизор за филми, сериали и стрийминг. 43-инчовият 4K QLED екран предлага наситени цветове и плавно възпроизвеждане на динамични сцени. Google TV осигурява достъп до приложения и съдържание от едно място, а възможностите за стриймване от мобилни устройства и поддръжката на Apple AirPlay улесняват споделянето на съдържание на по-голям екран.

Покупката на Redmi Note 17 Pro 5G или Redmi Note 17 Pro Max 5G с план от Yettel дава достъп и до услугите в „Смартфон Вселена“ – пакет за грижа за устройството през целия му жизнен цикъл. Той включва удължена гаранция за смартфона до 4 години според избрания план, достъп до сертифициран сервиз с оригинални части, възможности за допълнителна застраховка и диагностика, както и услуги за рециклиране и замяна на старо устройство. Стойността на включените услуги може да достигне до 275 евро, което добавя още един практически бонус към покупката на новия смартфон.