„Здравейте, от IT отдела сме“: как започват сериозните кибератаки

Когато една компания говори за дигитализация, разговорът обикновено започва с удобството и потенциала за по-бърза комуникация, повече работа от дистанция, по-малко отделни системи. Един вход за всичко.

Платформи като RingCentral са създадени точно за това. През тях минават разговори, видеосрещи, вътрешни съобщения и голяма част от ежедневната работа на милиони служители. Само че всяко удобство има и друга страна. Колкото повече процеси са зависими от една система, толкова по-голям е проблемът, когато някой получи достъп до нея.

През юли 2026 г. RingCentral потвърди пробив, засегнал данните на около 1,6 милиона потребители. Компанията описа случилото се като „sophisticated social engineering campaign“ – атака чрез убеждаване на хора, не чрез разбиване на системи. Отговорността беше поета от групата ShinyHunters, която твърди, че е изнесла около 623 GB данни – имена, адреси, имейли и телефонни номера. След като исканият откуп не е платен, информацията е публикувана.

При подобен инцидент първият въпрос обикновено е какво е изтекло. По-важният е друг: какво още може да се случи с тези данни?

Атаката без реална атака

В масовото разбиране кибератаката е техническо събитие. Някой открива уязвимост, влиза в сървър, изтегля данни. На практика обаче много инциденти започват по-тихо.

Служителят получава имейл, че паролата трябва да бъде сменена. Някой се обажда и се представя за IT поддръжка. В служебния чат пристига молба за бързо потвърждение на достъп. ShinyHunters са известни именно с тази тактика – не търсят техническа уязвимост, а намират човек, когото да убедят.

„Акаунтът ви ще бъде блокиран.“

„Необходимо е да реагирате бързо – до края на работния ден.“

„Шефът ви чака.“

Това е ефективно, защото подобни съобщения не атакуват системата, а прецизно се целят в преценката. Разчитат на някой потънал в работни задачи човек, който бърза да свърши работа. Не е нужно нападателят да убеждава дълго, а да запази авторитетна и привидно легитимна позиция за няколко минути.

Край на пробива, старт на дългия път на информацията

Голям теч на данни рядко е изолирано, еднократно събитие. След него настъпва по-големият риск – персонализираните атаки. Данните от пробива могат да бъдат използвани за нови фишинг кампании, за измами с фалшиви профили, за опити за достъп до системи, в които хората са използвали същите пароли.

Атакуващият може да знае името на получателя, ролята му, с кои колеги работи. Може да изпрати съобщение, изглеждащо като логично продължение на истински работен процес. Хората вече са свикнали с природата на атаките като фишинга, но не са свикнали с това атаките да са насочени към тяхната собствена човешка природа и способността им да се доверяват.

Лесно е след подобен инцидент да се каже, че „човешкият фактор“ е най-слабото звено. Служителят обаче не е проблемът – той е човекът, който трябва да разполага с ясни механизми за реакция, с достатъчно време за проверка и с увереност, че може да спре процес, когато нещо изглежда нередно.

Най-полезното правило при необичайна молба остава просто: потвърди по втори, независим канал. Ако получиш имейл от „IT отдела“, не отговаряй директно на него и не използвай телефона от съобщението. Свържи се с познат вътрешен контакт. Спешността трябва да бъде сигнал за проверка, не причина за бързане.

В такива случаи решения като A1 Security Awareness Training подпомагат компаниите да повишат информираността на екипите си да разпознават фишинг кампании и сценарии на социално инженерство. Чрез симулирани атаки и практически упражнения служителите могат да видят как изглежда убедителното измамно съобщение и кои сигнали го издават – преди да са се сблъскали с него в реална ситуация. Обучението работи не с абстрактни правила, а с конкретни сценарии от ежедневната работа.

Случаят с RingCentral е напомняне, че сериозната атака невинаги започва с драматичен пробив. Понякога започва с едно съобщение. И продължава, докато никой не пита: „Сигурни ли сме, че това наистина е IT отделът?“