Ако изкуственият интелект в Европа се свежда до "Мистрал", загубени сме!

Европейският технологичен суверенитет в областта на изкуствения интелект не може да се опира единствено на френската компания „Мистрал“. „Ако европейският изкуствен интелект се свежда до „Мистрал“, значи сме загубени.“ Това предупреди френският министър на икономиката Ролан Лескюр пред журналисти в Сан Франциско.

„Не можем да слагаме всичките си яйца в една кошница. Трябва да развием цяла екосистема“, каза министърът по време на посещението си в Силициевата долина.

Същевременно той определи „Мистрал“ като компания, „с която можем да се гордеем“.

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„Мистрал“ често е определяна като единствената европейска компания, която създава модели с изкуствен интелект от най-висок клас, макар че по показатели те все още отстъпват на водещите американски и китайски конкуренти, отбелязва Франс прес. През юни Европейската комисия обаче възложи на италианско-германски консорциум, в който „Мистрал“ не участва, разработването на усъвършенстван европейски модел върху публичните суперкомпютри на ЕС.

„Мистрал“, оценявана на близо 12 милиарда евро и в която френската държава има непряко участие чрез държавната инвестиционна банка „Бпифранс“, тази година увеличи инвестициите си в инфраструктура. Компанията откри първия си център за данни във Франция и сключи търговско споразумение с „Майкрософт“, като същевременно продължава да разработва собствени модели.

Попитан дали съществува риск администрацията на американския президент Доналд Тръмп да използва като средство за натиск възможността да ограничи достъпа на европейците до най-мощните модели с изкуствен интелект, Лескюр отговори с една дума: „непредсказуемост“.

През юни Вашингтон принуди американската компания „Антропик“, създател на модела „Клод“ (Claude), за две седмици да прекрати достъпа на всички чуждестранни граждани до най-мощните си модели. Мярката отново засили опасенията в Европа относно технологичната зависимост на континента, отбелязва АФП, цитирани от БТА.

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