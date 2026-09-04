Под маската на мир Радев и Фицо застанаха един до друг: Знаци, че санкции срещу Русия ще паднат (ВИДЕО)

"Тази война няма военно решение. Опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация. Затова призоваваме за разум, призоваваме за диалогичност, призоваваме за спиране на огъня и сядане на масата за преговори, защото дипломацията е единственото устойчиво и надеждно решение за този конфликт". Така премиерът Румен Радев приветства в Министерския съвет словашкия си колега Роберт Фицо, когото нарече на няколко пъти "Скъпи Робърт" и обяви за свой приятел. Радев не пропусна да каже как с Фицо споделят обща позиция за войната в Украйна.

Фицо настоя и, че Словакия не дава пари на Украйна и повтори дословно Радев: "Войната в Украйна няма военно решение. Войната е нарушение на международното право от руска страна, но видяхме какво е станало през 2014 година в Одеса". За Одеса Фицо използва много популярна пропагандна реторика по отношение на жертвите на палеж в Дома на професъюзите там, след сблъсък между шествие в подкрепа на украинския суверенитет и нация и вдигнати да му се противопоставят проруски привърженици, всичко това омешано с футболни агитки. Фицо говори "видяхме какво стана" заради решение на Европейския съд по правата на човека, само че той говори без контекст. А именно - тогава в Одеса на власт бяха хора, които избягаха в Русия и открито я подкрепиха в инвазията ѝ в Украйна, дори получиха постове в окупираните незаконно руски земи - ВИЖТЕ:

"Да забравим за русофобията и за всякаква фобия", призова словашкият премиер.

Нито той, нито Румен Радев представиха план с конкретни стъпки как точно Владимир Путин да бъде накаран да седне на масата за преговори и да се водят разговори за справедлив и устойчив мир, след като периодично украинският президент Володимир Зеленски предлага мирни инициативи и те биват отхвърляни - ПРИМЕРИ:

За сметка на това Радев витиевато каза, че санкциите трябвало да водят към мир и се обърна към думи на финансовия министър Скот Бесент, който казал, че като нещо не дава резултати, трябва да го преразгледаш. Ще анализираме много внимателно какви точно санкции се предлагат, какъв е характерът на този пакет, какви детайли се предлагат, обеща българският премиер и заговори за "българския национален интерес" и как не сме се вече страхували да го защитаваме в Брюксел. А Фицо каза: "Не вярвам в политиката на санкции. Колко санкционни пакети да има - 100, 200? Кога ще кажем, че е успешно". И директно говори как "изглежда това не функционира като цяло".

Казаното идва, след като Politico публикува материал, според който точно Словакия блокира инициатива подновяването на санкциите на ЕС срещу Русия да става на 12 месеца, а не на 6. Сега, на 15 септември, изтича поредният шестмесечен срок за действие на санкциите, наложени първо заради анексирането на Крим от Путинова Русия и в момента с действащи 21 пакета. От словашка страна коментираха официално: "Дискусиите относно редовния шестмесечен преглед на режима на санкции продължават и се очаква да приключат до 15 септември 2026 г.".

Фицо обаче специално се обърна към словашка медийна група да спре с лъжите, че Словакия искала да спре всички санкции срещу Русия. По думите му, Словакия никакви санкции не блокира, а е говорено за изваждане от списъка със санкции на определени случаи.

Пълните изказвания на двамата за санкциите

Румен Радев: Санкциите, от какъвто и да е характер, особено в тази война, трябва да водят към спиране на войната, трябва да водят към мир. Ние ще анализираме много внимателно какви точно санкции се предлагат, какъв е характерът на този пакет, какви са детайлите по тези санкции. Както вие добре знаете, България е част от общите европейски решения. Ние сме солидарни с тези решения, но когато видим, че един такъв санкционен пакет има елементи, които засягат българския национален интерес, не се притесняваме да го поставим открито в Брюксел. Както се видя при последния пакет санкции, няма нищо лошо да поставим този въпрос, да го обясним на нашите европейски партньори и нашите цели да бъдат постигнати. Това направихме с изключването на три физически лица от тези санкции. Това направи Гърция, която успя да изключи преноса на руски втечнен газ с танкер от държава-членка на ЕС.

Роберт Фицо: "Правителството на Словакия е ориентирано към всички четири страни на света. Само за да не се обърка някой - нашият живот е в ЕС и НАТО. Това не означава, че няма да комуникираме с други и няма да имаме с тях нормални взаимовръзки. Отхвърлям това черно-бяло гледане на света.

Започваме в Словакия да сме много нервни как се увеличава напрежението в Европа, когато става въпрос за войната в Украйна. Никак не се радвам, че някой в своята страна не може да си реши своите икономически, миграционни проблеми с военна риторика. Би било много опасно, когато тези настроения се прехвърлят в целия ЕС. Нямаме нужда от повече оръжия в Европа, не ни трябва повече война, имаме нужда от дипломация, мир и решения.

Много пъти съм си изразявал мнението в санкциите. Не вярвам в политиката на санкциите. Сега съм рационален и прагматичен играч".

Един външен акъл

Същевременно Фицо се възползва да каже как Словакия и България са на едно мнение за външната политика и че правото на вето в Европейския съвет трябва да се запази. Словашкият премиер заяви, че казал на Радев, че "трябва да спят в Брюксел", за да не отпадне това право. В момента се предлага да има квалифицирано мнозинство, а не едностранно вето, що се отнася до външната политика на ЕС.

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