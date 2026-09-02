"Мъск сложи хронометър на работещия свят": Експерт за прогнозата, че до година AI ще върши всяка дигитална задача

Илън Мъск току-що сложи хронометър на работещия свят. Това написа Стан Тончев, финансов технически анализатор, в коментар по повод изявление на главния изпълнителен директор на Tesla пред Г-20, според което изкуственият интелект може да увеличи глобалния икономически продукт с 20% до 30%, ще изземе повечето форми на инженерна и дигитална работа в рамките на 12 до 18 месеца, а до 10 години ще има поне 1 млрд. хуманоидни робота.

"Елон току-що сложи хронометър на работещия свят. Говорейки на Иновационния министерски форум на Г-20, той каза, че ИИ вероятно ще вдигне световната икономика с 20 до 30 процента. Точните му думи: „Това е грубата ми оценка. Тоест от порядъка на 20 до 30 трилиона на година.“ Световният продукт е около 126 трилиона долара. Двадесет до тридесет процента е като втори Съединени американски щати, които се появява всяка година. И смисълът му беше ясен: машините го произвеждат. Хората не. После сложи и дати за неговите очаквания", написа Тончев.

Анализът му продължава така:

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""ИИ ще може да прави всичко цифрово, всичко, което не изисква оформяне на атоми с ръка, вероятно до края на следващата година”, имайки в предвид краят на 2027-а. За софтуера отиде още по-далеч. ИИ ще стигне „ниво Stockfish“ — шахматният двигател, който смазва гросмайстори дори на телефон. „Ще бъде невъзможно човек да се състезава в писането на софтуер с ИИ. ИИ просто ще смаже всички хора в софтуера.“ Предвиди го за 12 до 18 месеца. Всяка работа, която живее на екран, е на този таймер — от човека, който строи и моделите, и роботите.

Това е само частта, която върви на ток. После става физическо.

„Ще има поне милиард роботи след 10 години и всеки ще произвежда поне пет пъти повече от човек.“

„Милиардът хуманоидни роботи ще бъдат по-продуктивни от всички хора взети заедно.“

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Милиард машини, които работят повече от всички осем милиарда от нас. Нарече числото консервативно и каза, че би се обзаложил за сериозна сума. Роботиката, добави той, може да умножи цялата икономика по десет или повече.

Как се строи милиард от каквото и да е толкова бързо? Роботи, които строят роботи. Започва бавно. После отива вертикално. Така няколко хиляди стават милиард.

Даде и формулата си за това колко полезен е един робот. Това не е метафора. Това е уравнение.

Полезността на хуманоида, каза той, е равна на качеството на ИИ софтуера, умножено по качеството на ИИ чипа, умножено по електромеханичната ловкост — особено на ръцете.

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Трите множителя не се събират. Умножават се. Ако който и да е от тях е близо до нула, целият робот е близо до нула. Гениален мозък в тромави ръце например, ще си остане тромав. Перфектна ръка без мозък пък е като скъпа кукла. Мощен чип без софтуер е само топло желязо.

Софтуерът и чиповете са двете неща, които Tesla, xAI и Nvidia цяло десетилетие правят експоненциални. Третото е ръката. Роботиката е заседнала на хвата, натиска и странните предмети върху разхвърляна маса вече четиридесет години. Машина вече може да бие най-добрия човек на шах и все още да се проваля в това, което едно малко дете прави без да мисли.

Елон сам е казвал, че предмишницата и ръката на Optimus са по-трудни от цялата останала част на робота. Повечето мускули, които движат човешката длан, не са в дланта. Те са в предмишницата. Ръката е марионетка. Човешката има около 27 степени на свобода. Tesla твърди, че при Gen 3 ръката достига до около 22 — близо, но не все още не човешка. И дори числата да са верни в лабораторията, фабриката иска друго: хиляди еднакви ръце, които не се чупят, не се заплитат и хващат правилно осем часа без оператор зад завесата.

Нещото, което той нарече трудно, е нещото, от което зависи това десетгодишно очакване. Мозъкът бърза. Пръстите трябва да го настигнат в планетарен мащаб.

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Точно там Tesla е заложила най-много.

Optimus вече не е само демо на сцена. Tesla спря Model S и Model X във Fremont и превърна линията в завод за роботи. Проектният капацитет там е около милион бройки годишно. Във Giga Texas се строи втора, много по-голяма линия с дългосрочна цел от порядъка на 10 милиона годишно. Външни продажби се предвиждат най-рано за втората половина на 2027-а.

Целевата цена при милионен мащаб е около 20–25 хиляди долара — под една година натоварен заводски работник в САЩ, ако роботът наистина държи петкратната производителност, за която Елон говори.

Това е картата. Реалността към есента на 2026-а е по-сурова. Предишните цели — хиляди полезни роботи още през 2025-а — бяха пропуснати. Самият Елон призна, че ранните бройки са предимно за учене и събиране на данни, не за икономически полезна работа. Каза, че първият участък от кривата ще е „дълъг и плосък“, защото роботът има около 10 000 уникални части и почти няма готова верига за доставки.

Чипът от следващо поколение за робота се очаква в обем едва около 2027-а. Без него вторият множител във формулата още не е на пълна мощност.

Значи формулата в момента изглежда така: софтуерът вече е на експонента. Чипът настига. Ръката и заводът изостават. А понеже всичко се умножава, изоставането на ръката забавя цялостния продукт - дори когато мозъкът вече е готов да пише софтуер по-добре от всеки жив програмист.

Пътят към милиард роботи на Елон не минава през линейно „ще направим още малко роботи догодина“. Минава през рекурсия. Първите хиляди учат във фабриките на Tesla. После роботите започват да сглобяват роботи. Тогава капацитетът спира да бъде функция на човешки монтажници и става функция на самите машини. Оттам идва вертикалата внедреност: бавно, после почти всичко едновременно.

Сметката, която той третира като безопасна, е проста и жестока. Един милиард робота по пет човешки изхода е пет милиарда човешки еквивалента. Населението на Земята е около осем милиарда, но работещата част е далеч по-малка. Ако формулата издържи, машините изпреварват цялата човешка работна сила още преди да са повече от хората.

Той е правил тази прогноза и преди с различни числа: поне 10 милиарда до 2040-а и, в друга реч, три до пет робота на човек в дългосрочен план. Дестинацията остава същата. Датите се местят. Софтуерните му прогнози имат навика да удрят рано. Но другите прогнози изостават.

Така че истинският въпрос не е дали ИИ изяжда цифровата работа. Той вече я е оценил в месеци, не в десетилетия. Въпросът е дали третият множител - ръката на Оптимус плюс заводът, който я прави на милиони, ще остане вътре в това десетилетие.

Ако ръката остане слаба, формулата убива прогнозата, колкото и гениален да е софтуерът. Ако ръката се получи успешно, Tesla не продава кола с крака. Продава втора работна сила на планетата.

Този един залог е ядрото. Всичко останало вече е в движение".