Злато и дигитални отличия за Intelday Solutions на световните награди ICCO Digital Awards 2020

Intelday Solutions прибира у дома златото в категориите Digital Professional of the Year и Best Use of Video in a Campaign от световните награди ICCO Digital Awards 2020. Компанията печели първо място в две от общо седем категории. Златната статуетка в категорията “Digital професионалист на годината” отиде в ръцете на изпълнителния директор на Intelday Боян Иванович, който ръководи дигиталната стратегия на ключовите клиенти на компанията.

"Intelday Solutions е носител на редица престижни награди, но сегашното отличие е особен повод за гордост и удовлетвореност, защото е признание за нас в много оспорвана конкуренция на наистина силни кандидатури от цял свят. Да сме разпознати като дигитални специалисти на световно ниво, е сериозна мотивация за по-нататъшното ни развитие", каза Рая Тодорова, главен оперативен директор на агенцията. Кампанията "Операция сватба", която Intelday реализира за Теленор в партньорство с криейтив агенцията guts & brains ddb, спечели първото място в категория "Best Use of Video in a Campaign". Комуникационният микс за кампанията, в която главни герои бяха българката Милена и американецът Итън, включваше основно дигитални канали, но за набиране на популярност заложи на иновативни подходи за медийно отразяване, което й спечели названието "Най-необикновената сватба" в българската преса. "Тайната към успеха е много проста - търсим най-добрите решения, които не са непременно най-сложните", каза Слав Соколов, акаунт мениджър в PR агенцията. "Да създадеш емоционална връзка с аудиторията си, да я разбираш, не просто да предлагаш продукт или услуга - това успяхме да постигнем с комуникационните кампании, които реализирахме през последната година." Екипът специалисти по дигитален маркетинг на Intelday се класира на второ място в категорията "Digital екип на годината". Отличието идва заради работата на експертите по редица проекти, вкл. "Маскирания певец" и "Един за друг" на NOVA Broadcasting Group, дигиталната стратегия на сателитния оператор neosat, кампанията "Намери друг начин" за Европейската комисия и редица други активности. Миналата година на ICCO Global Awards Intelday Solutions спечели първо място в категорията "Public Affairs" за пробоно кампанията си за "Групата за чист въздух".