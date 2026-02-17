Ед Шийрън се отказал от мобилния си телефон преди 11 години

Ед Шийрън, който днес отбелязва 35-тия си рожден ден (17 февруари), сподели с феновете си за последиците от делото за авторски права от 2015 г., свързано с Марвин Гей. За това той говори по време на неотдавнашния концерт от турнето "Loop Tour" на стадион "Accor Stadium" в Сидни. Въпросното дело приключило в негова полза, след като съдът постанови, че Шийрън не е копирал "Let’s Get It On" и обясни, че съдебната битка е променила завинаги начина, по който общува.

Делото, което преобърна живота му

"През последните 10 години, ако сте виждали името ми в новините, вероятно е било във връзка със съдебно дело. Бях съден за песен от някого, който твърдеше, че съм откраднал неговата песен, и единственото, което можех да направя, тъй като не бях направил това, беше да отида в съда и да докажа, че не съм.", разказа той на публиката.

Като част от процеса Шийрън е бил задължен да предаде електронните си устройства, за да могат разследващите да прегледат съобщенията и файловете му. Смеейки се, той добави: "Ще кажа само, че се радвам, че няма нищо странно в тях, нали?"

Това изпитание довело до сериозна промяна в начина му на живот. Шийрън разкри, че не притежава мобилен телефон, откакто е било заведено делото, като обясни, че първоначално го изключил по време на австралийското си турне през 2015 г. и повече не го включил.

Той си спомня: "Помня как в края на това турне си казах: "Не искам повече да използвам мобилен телефон". Преминах на имейл и оттогава използвам имейл."

Когато по-късно устройството било изискано като доказателство, включването му се почувствало като отваряне на капсула на времето. "Отворих го отново заради това дело и беше като пътуване с машина на времето - обратно към 2015 г., а дори и към 2007 г., когато за първи път започнах да пиша съобщения от този номер. Наистина ме разтърси. Бях сякаш замръзнал във времето."

Това преживяване вдъхновило песента "Old Phone" от албума "Play" (2025), която Шийрън изпълни на живо пред публиката на стадиона.

Той обясни, че превръщането на трудните моменти в музика винаги е било неговият начин да осмисля живота.

"Откривам, че когато се случи нещо негативно, пиша песен за него и така някак си намирам смисъл в лошото. Същото важи и когато се случи нещо хубаво — пак пиша песен за него. Всяка моя песен по същество е като двеминутна крайност. Или чувствам много от едното, или много от другото. Откривам, че когато дойдат лошите дни, от тях се раждат добри песни., цитират го от "Billboard".